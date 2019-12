Conforme transcurren los días, el «tablero de ajedrez» en que se viene convirtiendo el escenario político salteño de cara a las elecciones departamentales del próximo mes de mayo, donde elegiremos nada menos que los órganos Ejecutivo (Intendente) y Legislativo (ediles) departamentales, además de los alcaldes y concejales de los diferentes municipios del interior, comienza a mostrar continuos movimientos y jugadas, detrás de las que está el convencimiento de los dirigentes que las realizan que serán las más efectivas para obtener los réditos deseados. En la edición de ayer hablábamos de la interna frenteamplista, por cierto bastante cargada de incertidumbre, que tendrá su plenario (del que surgirán los candidatos) el venidero sábado 14.

En tanto en el Partido Colorado, en la mañana de ayer se anunció mediante conferencia de prensa que el actual senador colorado Germán Coutinho recibirá el apoyo del Partido de la Gente a su candidatura como Intendente, partido que el pasado 27 de octubre presentó como candid ata a la diputación a la edil (ex frenteamplista) Liliana Filonenko y tiene como referente a nivel nacional a Edgardo Novick. A esto vale agregar que hace algunos meses, Daniel Galliazzi manifestó a cronistas de este diario que el propio Coutinho le habría solicitado que fuese él otro de los candidatos del partido en mayo. Sin embargo, tiempo después, Galliazzi (líder de la lista 4000) confirmó públicamente que no apoyará la candidatura a la intendencia de «Vamos Salto» sino la que determine el sector «Ciudadanos». Lo cierto es que los votos de Galliazzi parecen ser un botín muy codiciado por varios, tanto así que hasta el propio Andrés Lima le habría propuesto trabajar por su reelección, lo que fue descartado inmediatamente por el dirigente colorado.

En la conferencia de prensa brindada ayer, los únicos oradores fueron Germán Coutinho y Liliana Filonenko, aunque estuvieron acompañados por varios dirigentes más, entre ellos Martín Pertusatti por el Partido de la Gente, y Omar Estévez (electo diputado) y el escribano César da Cunda por el Partido Colorado.

EL APOYO DEL «PARTIDO DE LA GENTE» Y EL POSIBLE APOYO DE OTROS PARTIDOS

Sobre estos temas, Germán Coutinho dijo ayer que «hay que esperar el trabajo de los convencionales y respetar a los otros espacios y sectores, tanto de adentro como de afuera del Partido Colorado…Tanto con dirigentes de nuestros partido como con dirigentes de Cabildo Abierto y del Partido Independiente hemos tenido charlas informales pero no conversaciones formales», aunque reconoció que en caso de recibir el apoyo de estos otros partidos «sería un verdadero halago». En el caso del apoyo del Partido de la Gente, dado a conocer ayer, dijo que la situación es distinta, porque «no lo resolvimos ahora, encerrados entre dirigentes, sino que es el resultado de un proceso que viene desarrollándose desde hace tiempo», y por eso ya lo podían anunciar públicamente. Además, agregó que «este apoy o es una experiencia nueva, porque nunca habíamos recibido el apoyo de otro partido entero; que un partido con un potencial fenomenal como es el Partido de la Gente, que tuvo en Salto más de 1.000 votos, nos anuncie que nos va a apoyar nos llena de responsabilidad, de motivación y de convencimiento de que estamos en el camino correcto, nos da una tremenda alegría y un tremendo impulso».

Sobre otros candidatos dentro de su propio partido, dijo el reelecto senador que «indudablemente necesitamos uno o dos candidatos más, pero hay que esperar y respetar, eso no se hace al gusto de uno». Insistió en que se debe esperar, porque «todos tienen el mismo derecho que yo al sueño, la esperanza y la ilusión de ser candidatos», y enfatizó en que los acuerdos son «acciones políticas, pero después los votantes son libres».

FILONENKO: «SOMOS CULPABLES QUE EL FA ESTÉ EN LA INTENDENCIA Y PODEMOS CONTRIBUIR A RESCATAR LO PERDIDO»

Por su parte, Liliana Filonenko informó en primer lugar que «la decisión (de apoyar la candidatura de Coutinho) fue tomada por unanimidad en la directiva del Partido de la Gente, contando además con el respaldo de nuestro referente a nivel nacional Edgardo Novick». Seguidamente, dijo que el objetivo es «sumarnos a esta campaña para recuperar la Intendencia de Salto, algo que resolvimos después de varios días poniendo sobre la mesa los temas de importancia para el departamento» y considerando que «podemos contribuir a rescatar lo que se ha perdido…Fuimos parte y culpables que el Frente Amplio hoy esté en la Intendencia, nos hacemos cargo, y para trabajar por la recuperación de Salto es Germán Coutinho quien nos da la oportunidad y nos respeta como Partido de la Gente dándonos un lugar; él nos dijo que necesitaba gente como nosotros, que somos activos y siempre estamos recalcando lo que está mal para mejorarlo».

VOLVER A LOGAR EL DESTAQUE DE SALTO

Tanto Filonenko como Coutinho coincidieron en que Salto necesita recuperar su lugar de destaque a nivel nacional, porque ven al departamento en un situación «muy compleja» en diferentes aspectos: «turismo, ámbito estudiantil, falta de trabajo, inseguridad en espacios públicos, pobreza que se refleja en el aumento de asentamientos», etc. Para combatir en todos estos temas, el Partido de la Gente agregará insumos al programa de Vamos Salto, para conformar un programa en el que según el senador colorado «se están escribiendo los grandes ejes y se irá presentando a medida que vaya avanzando en los distintos temas, como el productivo, el social, entre otros».

Consultado sobre la posibilidad de que al ser Luis Lacalle Pou el nuevo Presidente repercuta esto a favor del Partido Nacional en el ámbito local, dejó entrever que en realidad es a él a quien lo fortalecería esa situación; por un lado, porque «Lacalle Pou siempre manifestó su esperanza en la coalición, en la suma de los partidos», dijo, y por otro, porque «ya no seré aquel intendente arrinconado que fui, esperando siempre que Mujica me mandara algo, sino que ahora soy parte de la coalición que gobierna y además tengo trato directo y diario en el Parlamento tanto con Lacalle como con quienes serán algunos de sus ministros, Larrañaga, Heber, con quienes vamos a contar para hacer muchas cosas por Salto».

JORGE PIGNATARO