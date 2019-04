Diputado Jorge Gandini – Líder del sector Por la Patria del Partido Nacional

En su reciente visita a Salto, el Diputado y líder del sector Por la Patria del Partido Nacional, Jorge Gandini, manifestó a EL PUEBLO, que el país requiere ser gobernado por liderazgos que “tengan el carácter y la energía suficiente como para activar todas las fuerzas nacionales para empujar los cambios”

¿Cómo ve al Uruguay?

Lo veo con problemas. Sin encontrar las claves para salir adelante. Con mucho potencial como siempre, pero, deteriorándose anímicamente en materia de valores, en cuestiones moral es; ya no nos enorgullecemos de nuestra educación ni de nuestra agua potable, por decir dos cosas que nos caracterizaron . Tenemos dificultades para darle empleos a los uruguayos que quieran trabajar, y tenemos cada vez menos uruguayos que quieren trabajar y, eso, son cosas que no son muy medibles, pero, que todos las vemos un poco.

Si viviera Wilson, ¿qué opinión le merecería un Frente Amplio que ha gobernado dejando de lado los consensos?

Es muy difícil decirle lo que Wilson haría. Si viviera Wilson no hubiera ganado el Frente Amplio., nunca. Quizás por eso es que el Frente Amplio se encargó en el Club Naval de que Wilson no fuera presidente, ya que Wilson era el más progresista de todos, sin necesidad de ser marxista.

Era el más removedor de todas las viejas estructuras, sin necesidad de ser de izquierda. Y, eso, era muy complicado de llevar adelante por una fuerza de izquierda que recién nacía. Yo creo que no hubiéramos llegado hasta acá. Pero, en todo caso, si Wilson apareciera hoy, como por arte de magia, creo que sería un líder implacable, para enfrentar una izquierda que ha ido contra las transformaciones que el país necesita, y que, muchas veces, ha dejado de lado al estado de derecho.

¿Le preocupa qué país encontrarán en caso de ser gobierno?

Sabemos con que país nos vamos a encontrar. Sabemos con que Frente Amplio nos vamos a encontrar. Como decía Wilson, cada vez que la República está en dificultades, se acude al Partido Nacional; y, esta vez, está en dificultades, y va a acudir al Partido Nacional y, el Partido Nacional, sabe que se va a encontrar con un país con problemas importantes y pocas herramientas. El país no admite más presiones tributarias, no se pueden poner más impuestos; el déficit fiscal es cada vez más mayor, ya trepa a cifras que el gobierno nunca nos dijo que íbamos a llegar, pero que son récord, 4 y pico por ciento, que son más de 2.500 millones de dólares que cada año les faltan al país para pagar el presupuesto y, por lo tanto, hay que financiarlo con deuda.

Una deuda que tampoco puede crecer, porque ya pagamos cada año en el entorno de los 2.500 millones de dólares sólo de intereses, y, entonces, no tenemos demasiados lugares para acudir para obtener espacio para generárselo al sector productivo, a la economía real que genera riquezas para pagar impuestos reales, genuinos, y que, genera empleo; es lo primero que tenemos que hacer.

O sea que, sabemos que vamos a tener dificultades, pero, más dificultades vamos a tener con un Frente Amplio en la oposición, que sabe hacerla muy bien, que instala rápidamente la máquina de impedir, que mueve consignas de la oposición, que no ha podido superar desde el gobierno, y que se va a unir con algunos sectores sociales que le van a ser funcionales, como hasta ahora, los que son terriblemente duros cuando el Frente está en la oposición, y son bomberos cuando el Frente está en el gobierno. Ahí, tratan de achicar los incendios, para que no sean muy grandes.

Nos vamos a encontrar con eso.

Y, eso, requiere que el país sea gobernado por liderazgos que tengan el carácter y la energía suficiente como para activar todas las fuerzas nacionales para empujar esos cambios, y, además, la capacidad de dialogar con los diferentes, para hacer gobernable el país, por eso, nosotros acompañamos a Larrañaga.