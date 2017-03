El exdirector del diario El País de España, Juan Luis Cebrián hace un análisis de la actualidad.

El periodismo profesional, el destinado a contar lo que los poderes quieren ocultar, está amenazado». Juan Luis Cebrián, presidente del consejo de administración del Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), ha advertido este jueves sobre los retos que representan para esta profesión el «crecimiento de las autocracias» y del populismo en Estados Unidos, Turquía o Rusia; la capacidad que han adquirido políticos como Donald Trump para gobernar y marcar la agenda a través de sus redes sociales; la falta de filtros que aseguren la veracidad de las informaciones que circulan por Internet; y el consecuente auge de la posverdad.

«¿Cuál es el futuro del periodismo profesional?», se ha preguntado Cebrián durante un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum. «Garantizar una información fiable, rigurosa, cierta y capaz de confrontar al poder, a cualquier poder».

Un simple mensaje en Twitter del nuevo presidente de Estados Unidos sirvió para que Ford cancelara una inversión de 1.600 millones de dólares para construir una planta de producción en México. El mundo, ha argumentado Cebrián, se enfrenta a una transformación sin precedentes. El poder político, económico y tecnológico se está desplazando a Asia. El populismo avanza en las democracias avanzadas y en desarrollo.

«Y los ciudadanos de los países democráticos necesitan criterios sólidos para tratar de ejercer su sufragio y determinar quiénes les gobiernan. No es fácil en el piélago de Internet, donde la comida basura es lo mismo que la comida de dos estrellas Michelin», ha dicho el periodista y escritor durante una conferencia a la que han asistido Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados; Javier Maroto, vicesecretario sectorial del Partido Popular; Darío Villanueva, director de la RAE, que ha presentado al conferenciante; diputados nacionales y concejales del Ayuntamiento de Madrid, entre otras autoridades.

El periodismo tiene la obligación de ayudar a los ciudadanos a ordenar una realidad cada vez más compleja y cambiante, en la que se está produciendo «una crisis de convivencia», ha argumentado Cebrián.

«La posverdad, que es una manera políticamente correcta de llamar a las mentiras, a los infundios, se ha enseñoreado de la situación», ha advertido el académico antes de ser preguntado por el proyecto conjunto de EL PAÍS y Facebook para garantizar información de calidad en la Red.

«Es obligación, no solo de los periodistas y de los editores, tratar de que no desaparezca [el periodismo profesional]», ha argumentado el presidente del consejo de administración del Grupo PRISA. «Está amenazado y puede desaparecer», ha subrayado.

«No estamos ante un problema de los medios, estamos ante un problema de la sociedad política, de saber si la democracia asamblearia, que es una amenaza para la democracia representativa, es mejor que la democracia representativa, si defiende mejor los intereses de los ciudadanos, la libertad de los ciudadanos, las oportunidades de los ciudadanos y la libertad individual de todos y cada uno de los ciudadanos, concepto que es básico para la democracia occidental y que últimamente está en crisis ante los intereses colectivos entendidos como el lugar que a cada uno le corresponde en la sociedad de acuerdo con los que mandan», ha dicho el periodista, que acaba de publicar Primera página. Vida de un periodista (Debate), el primer volumen de sus memorias.

«Estamos ante una crisis de convivencia, no ante una crisis de los medios». Y ha subrayado: «Yo no soy pesimista. Estamos ante una crisis similar a la que se generó con la invención de la imprenta. Es una crisis de crecimiento. Hay más opinión pública. Y tenemos que saber cómo regular todo eso»

«LAS POLÍTICAS DE APACIGUAMIENTO CON UN PERSONAJE TAN PELIGROSO COMO EL PRESIDENTE TRUMP SON UN ERROR»

Tras la entrevista de EL PAÍS a Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, Juan Luis Cebrián se ha mostrado crítico con la aproximación que plantea el titular de la diplomacia española a las relaciones con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Es un error [emplear] políticas de apaciguamiento con un personaje tan estrambótico y peligroso como el presidente Trump», ha valorado el periodista. «Me llamó la atención que el ministro no se refiriera [en la entrevista] al único punto importante de nuestra relación con los Estados Unidos, y que de verdad le importa a los Estados Unidos, que es la presencia de las bases militares en España, que son estratégicas para la defensa del mundo occidental y la política exterior de los Estados Unidos. No hubo ni una sola mención a eso y se permitió darle una oportunidad al presidente de los Estados Unidos», ha seguido.

«Hemos visto lo que ha pasado en México, la humillación a la que sometió al presidente Peña Nieto. México lo va a pasar muy mal en el corto plazo», ha añadido. «Las políticas proteccionistas van a crear una burbuja en Estados Unidos (…) México lo va a pagar seriamente».

(EL PAIS DE MADRID)