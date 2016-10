“No es solo pretender adelantar partidos, sino saber si estamos en condiciones de hacerlo”, planteó el delegado, con el correspondiente signo de interrogación. Quedó en claro en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, que no es fácil la misión. Incluso el delegado de Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena, enfatizó en el costo por concepto de luz artificial, “porque es cosa concreta que va menos gente y entonces tenemos más gastos. Si se habla de lo económico en situaciones como estas, ¿cuál es el negocio? “, se interrogó el delegado albiverde.

Salto Nuevo y Gladiador fueron los primeros en oponerse a adelantar partidos. Sucede que también surgen factores deportivos. Dos partidos entre semana, implicarán siempre un riesgo mayor en materia de lesiones, sobre todo cuando se vienen los tiempos de resolución.

A su vez, otro tópico no menor: la dudosa potencia lumínica en algunos escenarios. La pregunta es puntual: ¿quiénes están en condiciones a ese nivel y quiénes no? De lo que no hay dudas: afrontar partidos en algunos escenarios, es hacerlo en penumbra y en ese caso el entorno se transforma en opositor de la jerarquía que se pretende. Por lo menos en el plano de la teoría. La verdad es una: escenarios con luz artificial básica. Tan solo aceptable. ¿Y con ello es posible jugar?