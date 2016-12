El piloto salteño André Lafón cerró la temporada a todo ritmo y ya piensa en 2017 tras obtener el vice-campeonato en la Copa Particulares este año en la categoría Superturismo de de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO).

Días pasado se llevó a cabo la fiesta de cierre de temporada que ofreció el Lafón, la familia Lafón Acerbis, liderada por Gustavo Lafón y María Noel Acerbis –padres del joven automovilista—, fue anfitriona de una velada de excelente organización, plena de emotividad, alegría y diversión, con servicio gastronómico y números artísticos. También tuvo entre sus objetivos reconocer a quienes con su aporte formaron parte del proyecto de armar un auto de competición en Salto para representar al departamento en el automovilismo uruguayo, y que en su primera temporada mostró una realidad de gran suceso y positivos resultados deportivos.

La fiesta tuvo representación del gobierno departamental de Salto, con el director de Deportes, Jorge Soto; directivos del Salto Automóvil Club (SAC) encabezados por la presidente Luz Marina Favier; empresarios que apoyaron a Lafón en este emprendimiento, familiares, amigos y colaboradores, y los integrantes del equipo Viernes Competición, quienes disfrutaron en familia de una noche especial en el espectacular entorno de Chacra Le Park.

ANDRÉ LAFÓN: “FUE UN AÑO DE MUCHO APRENDIZAJE”

André Lafón agradeció a los presentes y expresó su felicidad por un año que “fue de mucho aprendizaje” en el automovilismo nacional. Recordó los inicios del proyecto, desde que se concretó el acuerdo con Ford “y con dos amigos fuimos a buscar el auto. Después le pusimos horas y horas de trabajo y mucho amor”, dijo al referirse al Ford Fiesta KD que lleva el número 22.

“Le debo todo a mi equipo. Yo lo único que hago es manejar el auto”, dijo André, y luego personalizó el agradecimiento a Viernes Competición, en su jefe de equipo, Javier Silveira; en el chasista, ingeniero Carlos Morier; en Fabián “Esquimal” Bugoni y en Agustín Fassana.

También destacó el apoyo de familiares, amigos y colaboradores que lo acompañaron en cada circuito del país. Esa hinchada que brindó su aliento en cada carrera. “Éramos 60, a veces 100 personas”, indicó el piloto. Lafón señaló que “terminamos el año con el vice-campeonato en la Copa de Particulares. La verdad, no lo esperaba, pero es un orgullo”, aseveró. Y sin dudas es un mérito enorme, considerando que compitió en pista con pilotos y autos que contaron con presupuestos superiores respaldados por poderosos equipos y con apoyo logístico oficial de las marcas.

El 2017 será el momento de aplicar toda la experiencia ganada. Desde la primera fecha vamos a intentar llegar al campeonato”, dijo como adelanto de cuál será la premisa que tendrá junto a su equipo, anuncio que fue festejado con aplausos y voces de aliento por toda la concurrencia.

Una noche inolvidable para los de corazón fierrero, donde todos disfrutaron compartiendo el éxito de un proyecto generado en tierras naranjeras. Por eso los flashes no pararon de darle brillo a cada momento perpetuado en imágenes junto al piloto, al equipo, los trofeos, y al auto que el propio Lafón bautizó “Naranjito”, en inequívoca muestra de su identificación, afecto y sentido de pertenencia por su tierra natal.

Si bien está claro que piensa estar presente desde la segunda semana de marzo 2017 cuando arranque la nueva temporada del Superturismo Uruguayo, aún no está definido si Lafón continuará con la marca del óvalo o aceptará alguna de las tentadoras propuestas de equipos y marcas en las cuales el salteño ha despertado interés. Esto se debe al rendimiento ascendente en 2016, que lo llevó a ubicarse en 13ª posición de la tabla general de la categoría entre 30 pilotos de todo el país.