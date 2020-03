La Dirección General de los Servicios Administrativos (DGSA) del Poder Judicial confirmó el 18 de marzo próximo pasado la distribución de 81 laptops con capacidad de acceso remoto a los sistemas del Poder Judicial (teletrabajo) destinados a Jueces Penales del interior del país.

El Director General de los Servicios Administrativos, Ing. Marcelo Pesce, puntualizó que «la actual emergencia sanitaria no hizo más que adelantar en nuestra planificación anual el envío inmediato y masivo de este equipamiento, cuyo despliegue estaba previsto para los próximos meses, gracias a un esfuerzo especial de nuestra División Informática». Pesce añadió que «el trabajo a distancia (o teletrabajo) no es nuevo en el Poder Judicial ya que desde 2018 comenzamos a dotar a Jueces y servicios de apoyo de equipos y sistemas con esta capacidad».

De esta forma los Jueces Penales del interior pasan a formar parte del grupo de magistrados con capacidad de teletrabajo, el cual ya estaba conformado por la totalidad de los Ministros de Tribunales de Apelaciones, Jueces Penales del nuevo CPP y de Jueces de Ejecución de la capital.

Respecto del ámbito administrativo y los servicios de apoyo, también existe una gran cantidad de actores que vienen utilizando estas tecnologías desde hace años, y que ahora ante las especiales circunstancias de la emergencia sanitaria han propiciado la puesta en marcha su extensión.

Según información suministrada por la Dirección General de los Servicios Administrativos se han incorporado y seguirán incorporando capacidades de teletrabajo en servicios de apoyo fundamentales para el funcionamiento del ámbito sustantivo (jurisdiccional) como ser informática, tecnología, la gestión financiera y contable de la Institución, administración, servicios periciales, entre otros tantos.

A su vez, si bien el teletrabajo no es aplicable a todas las actividades, se continúa evaluando la posibilidad de extender el teletrabajo en el ámbito jurisdiccional donde sí sea posible, pero ya con la complejidad adicional de la necesidad de inversiones significativas en equipamiento, situación no prevista originalmente en la planificación financiera del año en curso. Sin embargo, no se descarta la evaluación de nuevos escenarios ya que para la Suprema Corte de Justicia es prioridad fundamental mantener la prestación de los servicios de justicia.

En la actualidad están habilitadas unas 350 conexiones remotas externas a los sistemas del Poder Judicial.