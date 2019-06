Cristina Cabrejas.

Ciudad del Vaticano, 3 jun (EFE).- El pontificado de Francisco se entiende analizando sus gestos con las personas que ha recibido, encontrado en sus audiencias o en sus viajes internacionales y ahora un libro los recoge y pone un nombre mostrando la “revolución de la ternura” que ha comenzado el papa argentino. La corresponsal de la emisora COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández, explica en “El Papa de la ternura” (Planeta), que saldrá mañana a la venta, que “Francisco enseña que nombrar es combatir el olvido. Identificar los problemas. Devolver la dignidad perdida. Reconocer la historia de estas personas y su sufrimiento” y que “lo peor sería convertirlas en un mero número”. El libro está “bendecido” por una carta que el mismo papa Francisco envió a la autora para que la incluyese en el volumen y en la que afirma: “¡Qué bien nos hará recuperar la eficacia de la caricia como nos la piden los niños y responder a la cultura de la prescindencia y del descarte con la revolución de la ternura!”. Caricias como las cuenta la periodista que el papa dio a Vinicio Riva, afectado de neurofibromatosis y al que su padre “nunca abrazó”, pero que Francisco no dudo en hacerlo durante una audiencia “si saber si era o no contagioso”. O el consuelo del papa a las lágrimas de Glyzelle, una niña filipina rescatada en la calle, quien le preguntó durante su viaje a Filipinas por qué Dios permite estas cosas, aunque no es culpa de los niños; o las palabras susurradas al oído a Emanuele, el niño que preguntó si su papa ateo estaba en el cielo. El libro cuenta además con un epílogo de Oscar Camps, el fundador de la ONG Proactiva Open Arms, que se dedica a salvar la vida de migrantes en el Mediterráneo y que ha mantenido varios encuentros con el pontífice como en el que le entregó el chaleco de la niña siria de 6 años que no pudieron rescatar con vida y que Francisco ha hecho colocar en un lugar privilegiado en el Vaticano.

La periodista también recoge algunos de los testimonios de las víctimas de los curas pederastas a las que Francisco recibe fuera de los focos muchos viernes. “Francisco la escuchó en silencio, y sobre todo la dejó hablar.

Apenas interrumpió su relato en un par de ocasiones para asegurarse bien de todos los datos. Recuerda que incluso el papa se levantó del asiento para alcanzar de un cajón cercano unos pañuelos de papel. Carmen (nombre ficticio) no pudo evitar que la emoción le hiciera llorar, y Francisco se dio cuenta de que no tenía a mano pañuelos suficientes”, se lee en el libro. En el volumen se cuenta la llamada del papa que recibió la periodista del papa cuando supo que estaba escribiendo un libro sobre la ternura y su “inédita” lección de arte sobre el cuadro de la “Conversión de San Pablo” de Caravaggio, uno de los preferidos de Francisco. En la conversación, el papa cuenta su interpretación del famoso lienzo: ¿Y quién de los personajes piensas que es Mateo?, preguntó Francisco.

La respuesta en el libro de Eva Fernández. El libro se presentará el 11 de junio en Madrid en un acto en el que intervendrán, además de la autora, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el director editorial del Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, el director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, y la corresponsal de COPE en Londres y exportavoz del Vaticano, Paloma García Ovejero. EFE