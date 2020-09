«Muy feliz y emocionado» Óscar Eduardo Ilundain de cabaña El Porvenir, celebró los logros obtenidos en la Expo Prado en la raza Shorthorn, emocionado porque «hoy hace cinco años que se fue mi hermano y ahí tomé yo la posta, los amigos me han ayudado, todos saben que no tengo campo, pero el material es bueno, le hemos ganado a prestigiosísimas cabañas con muchísimos años, que saben preparar, pero nos tocó a nosotros y la emoción es mucha».

Comentó que la Gran Campeona, se la vendió el año pasado (la mitad a Enrique Hughes), y «es una gran alegría».

Indicó que «en un año de pandemia, de cosas raras, no por la pandemia sino en este Prado, que lo encontramos diferente, los periodistas no entran a la pista, y casi yo no pude entrar, porque a pesar de haber recibido el premio no tenía la acreditación para ingresar, pero hay que felicitar a la Rural, a la gente que está trabajando, creo que entre todos se están haciendo las cosas bien».

Recordó que los animales expuestos, están en Salto, en la casa de Alejandro Stirling, hace años que los animales están allá y como siempre, quien los trajo al Prado, fue cabaña La Magdalena de Los Tordos, a quienes agradeció especialmente.

«La ternera está preñada de un triple gran campeón del Prado, va a parir en octubre y tenemos muchas esperanzas de poder continuar adelante», indicó.

Ilundain subrayó que la genética de la cabaña viene de muchos años atrás, en el año 1935 su bis abuelo ya tenía Shorthorn, el pedigree se comenzó en el año 1965-1966, «empezó mi padre con nosotros, continuamos hasta ahora, son unos cuantos años luchando, tratando de coordinar las mejores sangres, dentro de lo posible, eligiendo, es una verdadera pasión y hay que prestarle mucha dedicación».

A propósito de ello resaltó que «ahora hay un equipo de gente joven, los hijos de los amigos, que ya son amigos, son los que trabajan».

Sobre cuál es la clave para seguir siendo premiados explicó que «uno tiene un modelo en la cabeza, es como un plan de juego y uno va tratando de mejorar; no se compra el gran campeón y la gran campeona para sacar el campeoncito, y además tiene que coincidir que el gusto de uno sea el mismo del jurado, que el animal ese día esté bien, pero hay que tener un plan de juego aunque se pierdan los partidos uno tiene que tener su plan y dentro de lo difícil que es la agropecuaria en general y la genética en particular, tratar de ir por los caminos que uno se traza».