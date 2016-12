Los precios que se están pagando por los novillos gordos, considerando el grueso de los negocios, se siguen alejando de los US$ 3 por kilo en cuarta balanza, en un mercado de haciendas con entradas de ganados a las plantas frigoríficas cada vez más largas, al punto tal que en algunos casos las mismas ya se están agendando para el inicio de enero.

En ese marco, se ha concretado en la última semana una faena de bovinos muy elevada, por encima de las 50 mil cabezas.

En materia de precios, los mismos siguen presionados a la baja, concretándose un nuevo ajuste, con valores en el eje de los US$ 2,80 el kilo en cuarta balanza para los novillos y US$ 2,60 para la categoría vacas.