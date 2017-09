El toro de El Yunque cotizó US$ 35.000 al venderse el 50% en US$ 17.500

El Gran Campeón Aberdeen Angus de la Expo Prado 2017, toro criado por cabaña Los Macachines -de Sociedad Ganadera El Yunque- logró la máxima cotización de los remates de la muestra, US$ 35.000, tras venderse el 50% en US$ 17.500 a las empresas Fertigen y Agronorte.

La subasta de los reproductores de la raza se realizó en la noche de este viernes, después del remate especial de vientres denominado La Noche Angus.

El primero de los reproductores Angus que participaron de la exposición que entró al ring de ventas fue el Gran Campeón, que se vendió con gran agilidad, con el martillo del escritorio MegaAgro.

Luego el remate continuó con demanda selectiva, obteniéndose precios que se ubicaron entre US$ 3.200 y US$ 5.100.

Fuente: El Observador