Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

Continuamos la nota al Presidente de la Comisión de la policlínica de Colonia Lavalleja, Pedro Ribero

¿Qué hace ahora la gente, cuando hay un paciente para trasladar de urgencia a un centro asistencial de Salto y no disponen del coche ambulancia?

Sabemos que Cuchilla de Guaviyú contaba con una ambulancia que también está con el mismo problema de nuestra localidad.

Cuchilla de Guaviyú contaba si con una, que ahora está rota, y para hacer los traslados de los pacientes a la policlínica de Lavalleja, contaban con una camionetita.

También se acordó de arreglar esa ambulancia, para que siguieran los traslados a nuestra localidad y así abordar la ambulancia de nuestra policlínica para trasladarlos también a Salto.

Hasta ahora estamos esperando respuesta de los Directores, que nos den una respuesta, porque hicimos una reunión, la Comisión le pidió una reunión a los directores. Yo lo invité al Alcalde Diego Henderson para que tuviera más fundamento y que fuera con la presencia de él y del Pueblo.

Pero creo que lo más conveniente era que los Directores, comunicaran a la comisión, que somos los que estamos trabajando, solventando los gastos de la policlínica, no estamos trabajando por divisas políticas.

Nosotros estamos trabajando por la Comunidad y digo que necesita una ambulancia, somos más de tres mil quinientos habitantes, y no podemos estar dependiendo, si Valentín tiene su población y van a Salto a cada rato.

Quiere decir que esa ambulancia de Valentín está supliendo a la nuestra en algunas emergencias que surjan, ¿es así?

La de Valentín es la que nos auxilia, cuando está disponible, pero a veces no está. Y venir un vehículo de Salto, como ellos quieren hasta acá, fijate vos, que son una hora y pico, para llegar hasta Lavalleja, para volver con el paciente a Salto, digo si es un caso de gravedad. Nosotros lo que pedimos es que una vez les pedimos que nos escuchen, y que nos den una vez por todas, el vehículo que tanto nos prometen, hace años que nos vienen haciendo promesas. El tiempo pasa no aparece la 0 kms, que sería lo ideal, verdad, para el Pueblo.

Nosotros no pretendemos que nos den una Ambulancia 0 kilómetro yo quiero una que esté bien, que no tenga desperfectos mecánicos, que podamos estar tranquilos, que ese vehículo está funcionando y poder hacer los traslados.

Hay casos de emergencia que requieren llevar los pacientes a Salto, y no hay conducción, y tampoco contamos con la Policía, porque no hace más traslados. Yo he puesto mi camioneta, hay también gente solidaria y pone su vehículo, para ese cometido, hasta el médico ha puesto su vehículo. Nosotros agotamos todos los recursos, esperando que nos den una respuesta.

-La última, en caso de que esto persista, o sea que no sean atendidos los reclamos ¿Existiría la posibilidad entre tú, la comisión y la doctora de mantener una entrevista con el Ministro de Salud Pública; Dr. Jorge Basso llevando toda esta gravedad, esa sería la palabra correcta de lo que está pasando en el pueblo?

Yo ya tuve meses atrás una entrevista en Artigas, con el Ministro, se lo planteamos, nos dijo que iba a venir una ambulancia, pero no pasó nada, después fuimos a Salto a recibir la ambulancia, y era una vieja, que llego hasta Barrio Artigas, y no anduvo más, le devolvimos porque en malas condiciones no la queríamos

Después el que me consiguió otra ambulancia, nos prestó fue el Director del Hospital Salto, Dr. García, que la H1 que teníamos, fue el único que nos escuchó, nos dio un vehículo, pero ahora escapa al director del hospital, este se la entregó a la UBA que son los que tienen los vehículos.

Yo lo que creo, si bien por ejemplo el local es de ASSE, me refiero a la policlínica local, la mantención de toda la policlínica la hacemos nosotros, la comisión desde aberturas, aire acondicionados, todas las mejoras, casa para el médico, más baños, cochera, todo,lo que tiene es gracias a la Comisión de la Policlínica.

-¿Ayuda externa no han tenido?

No hemos tenido ninguna ayuda, ni siquiera una partida de dinero para solventar algún gasto

¿El Centro Médico está ocupando con las instalaciones de ASSE?

El Centro médico, bien que podía poner una ambulancia, reitero que está usando las instalaciones de ASSE, y desde mi punto de vista creemos conveniente que el Centro Médico nos podían dar una mano con una ambulancia. Acá se atiende una cantidad de gente tanto de ASSE como de Centro Médico. Nosotros estamos trabajando prácticamente siempre por lo mismo, por el tema de la ambulancia, para que haya más médicos especializados que vengan, como un pediatra, que tengamos servicios. Hemos hablado por los remedios que han escaseado, se quedó que van a poner un sistema por Internet eso va a facilitar la venida de los remedios, nos prometieron que no iba faltar más remedios, todo eso lo hace la Comisión y nosotros también necesitamos el apoyo de toda la gente, que se arrimen a la policlínica, que colabore.

Todo lo que hacemos, lo que recaudamos lo volcamos en beneficio de la policlínica. Entonces pedimos al la población que también insista, en que nos apoyen porque nosotros estamos buscando una cosa que para beneficio de toda la localidad y una cosa tan imprescindible, como es la salud.