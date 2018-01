El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, viajó hoy hacia la zona del sur del país que fue golpeada está madrugada por un terremoto de magnitud 6,8 que, según fuentes oficiales, dejó al menos 2 muertos y más de 60 heridos. “En este momento, desde Marcona nos dirigimos hacia Acarí y Chala (Arequipa)”, informó Kuczynski en un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter.““El gobernante añadió que esas son las “zonas afectadas por el sismo de esta madrugada” y que su intención es “verificar” en persona “la magnitud de los daños y enviar la ayuda humanitaria correspondiente”. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, señaló, a su turno, que “todo el Estado está movilizado para atender las necesidades de familiares de fallecidos, heridos y damnificados”. El presidente ya está en la zona de emergencia liderando la ayuda”, acotó en un mensaje en Twitter, donde anunció que hacia el mediodía de hoy se ofrecerá un informe oficial de los daños. Hermanos del sur no están solos”, enfatizó. El fuerte sismo que se produjo a las 04.18 horas (09.18 GMT) dejó un fallecido en el distrito arequipeño de Chala y otro, aun no identificado, en el distrito de Bella Unión, aunque las autoridades señalaron luego que esta última información está siendo confirmada. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, declaró que los heridos se han presentado en diferentes localidades de la provincia arequipeña de Caravelí y de Nazca, en la vecina región de Ica. Chávez también dijo que en Chala hay 30 viviendas afectadas y que los heridos presentan golpes y lesiones de menor consideración que se han reportado en las localidades de Chala, Acarí, Bella Union, Yauca, Arequipa, Cora Cora y Nazca. El epicentro del sismo se localizó en el océano Pacífico, a 56 kilómetros de la localidad costera de Lomas y a 48 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Tuvo una intensidad de VI en la escala de Mercalli, considerada por los expertos como “fuerte”. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en tanto, estableció la magnitud del terremoto en 7,1 grados y anunció que no se activó ninguna alerta de tsunami, una información que fue confirmada por la Marina de Guerra del Perú. Lima, 14 ene (EFE).