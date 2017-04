Lo dijo en su programa de tv “Domingo con Maduro”.

Maduro dijo que no puede entender por qué el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, «agrede a Venezuela». Espera que Vázquez pase a la historia como quien detuvo la «agresión».El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que lleva «llamando» desde hace una semana a su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, para hablar sobre la «actitud» de «ataque» de su Cancillería en contra de Venezuela y añadió que Vázquez podría pasar a la historia como quien detuvo esta «agresión». «Voy a hablar y aclarar todo con el presidente Tabaré Vázquez y que el presidente Tabaré Vázquez pase a la historia como el presidente que detuvo la agresión contra Venezuela en todos los espacios en donde el imperialismo norteamericano presiona porque se agreda, se intervenga a Venezuela», afirmó el gobernante venezolano. El presidente realizó esta declaración durante su programa «Domingo con Maduro» en el que señaló: «Estoy llamando al presidente Tabaré Vázquez desde hace una semana para conversar las declaraciones y actitud de su Cancillería, porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad». Maduro dijo que no puede entender por qué el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, «agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela, y guarda silencio de las masacres en otros países». En este sentido, consideró «extraño» que durante la reciente reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur) -que se realizó, dijo, para «continuar su campaña de linchamiento político de acoso, agresión e intervención contra Venezuela»- no se hablase de los «graves acontecimientos» de Paraguay. Ayer la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina -país que ejerce la presidencia temporal del Mercosur-, Susana Malcorra, se reunió de forma urgente con sus pares de Brasil, Aloysio Nunes; de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay en Buenos Aires para discutir la situación de Venezuela.

(EL PAIS)