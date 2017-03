El Frente Amplio llamó a la unidad y a destacar los logros de gobierno.

Unidad con miras a las elecciones 2019, dirimir las diferencias internamente y resaltar los logros fueron las principales ideas que recorrieron este domingo los discursos en el acto que se realizó en Las Piedras con motivo del 46 aniversario del primer acto público del Frente Amplio.

“Unidad para que no nos coman los de afuera”, destacó el presidente del Frente Amplio Javier Miranda quien resaltó que a ésta se debe alcanzar mediante un “debate de ideas” que no de espacio a la “descalificación de las compañeras y compañeros” ni a la “descalificación pública” que generan “descrédito en la opinión pública que perjudican al Frente Amplio”.

“La filtración, la descalificación pública del compañero son además de irresponsables prácticas suicidas”, sentenció Miranda.

El presidente del Frente Amplio marcó las diferencias con la “oposición balbuceante” en materia de políticas económicas y sociales y dijo que hay que “tener oídos más atentos a quienes tienen reividicaciones sociales”, por eso planteó que de cara a las discusiones que se darán por la Rendición de Cuentas hay que “defender lo alcanzado, actualizar lo postergado y proponer futuro” para “acercar la fuerza política a la sociedad”.

Previamente la ministra de Turismo Liliam Kechichian dijo que la “obligación es garantizar la continuidad asegurando el triungo del Frente Amplio en 2019” por lo que instó a destacar los logros de gobierno por más que existan temas pendientes. “No hay otro proyecto progresista fuera del que el Frente Amplio está llevando adelante”, remarcó. Y acotó: “Que el enojo no nos haga perder la perspectiva, que las diferencias de la gestión no nos enterveren y nos desvíen del verdadero debate idiológico, no queremos eludir los errores de gobierno pero el eje real versa sobre ideología”, dijo.

Kechichian planteó que hoy la “tarea fundamenal” es “cómo seguimos ratificando esa confianza, esa lealtad de la gente” y para esto planteó tres desafíos: de género con más inclusión de la mujer, generacional apuntando al “enamoramiento” de los jóvenes y de gestión.

Los temas de género también los abordó la delegada de base Estefanía Díaz quien dijo en su discurso que hoy la coyuntura es de “cuestionamiento sobre la mujer”. “Las brechas de género están sobre la mesa. (EL PAIS)