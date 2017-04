Pueblo Lavalleja. Por Yamandú Leal

Fue muy valioso el material que pudimos obtener cuando se inauguró el campo del SUL; hicimos varias notas y quedaron algunas pendientes que trataremos de cumplir, intercaladas con algunas otras. Queremos hacer una aclaración: el Presidente del SUL es Alejandro Gambetta. Hoy presentaremos al Gerente de dicha institución Javier Otero quien nos hará la propuesta tecnológica productiva con los números económicos que se piensan manejar en este campo. Javier Otero – Gerente del SUL : “Hicimos un pozo de 20.000 litros que abastece el campo. Estamos muy contentos y agradecidos a la presencia de todos ustedes; habitualmente en esta oportunidad del año, el SUL agasaja a los periodistas. Estamos muy contentos por el esfuerzo que han hecho de venir hasta acá; también a todos los representantes de las distintas instituciones amigas y ni que hablar de los vecinos, gente de la zona que nos está acompañando en la inauguración de este campo. Vamos a tratar de ser ágiles, vamos a hablar del tipo de suelos y las subdivisiones. Los antecedentes que tomamos para desarrollar el Plan de Explotación se gestó en un taller que se realizó en octubre del 2015 donde reunimos a más de cuarenta técnicos y expertos de la zona norte de las distintas instituciones que nos volcaron todo su conocimiento y se involucraron en esta propuesta que nosotros de alguna manera intensificamos y poniéndolos a consideración mostraremos el sistema de producción y las tecnologías, las cuales nos envió la Junta Directiva que se haga una promoción de tecnología innovadora de punta para el sector ovino, en particular la ganadería en general. Se realiza capacitación en áreas relevantes de la explotación ovina y que sea una magnífica oportunidad para el trabajo institucional. Con el INIA, Plan Agropecuario, INAC, FUCREA, Centro Tecnológico Ovino, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria con el Ministerio a través de la Unidad Regional de Desarrollo que no quiero olvidarme que nos hizo una gran infraestructura para el arranque INEFOP; etcétera. Por último y no por ser lo más importante como el SUL, es una institución que necesita de sus recursos para desarrollar las actividades. Este campo debe generar superávit fiscal, es decir dar dinero. Son suelos de muy alta productividad, 150 de CONEAT, suelos que en el basalto en general los pueden ver nuestros vecinos; están en rotación, pasturas con arroz y el área anaranjada de menor productividad. Los suelos medios algo superficiales son bastante representativos de la zona. El índice de CONEAT promedio es de 122, lo que habla que es muy buen campo. La primera actividad que se hizo fue realizar la subdivisión del campo que tenía tres potreros y se lo llevaron a 20 potreros que tienen una superficie máxima de 51 y una mínima de 10, un promedio de 30. Si consideramos cómo están repartidos los potreros por tipo de suelos y comunidad vegetal. Esto ya es una introducción del manejo del campo natural. Aquí pueden apreciar las diferentes áreas de los potreros. “Tenemos un repartido de esta presentación que les voy a transcribir: en enero de 2016 jugamos al cinco de oro; sacamos acumulado porque hicimos un pozo de 20.000 litros – hora, lo cual nos habilitó a utilizar un sistema del cual con una bomba eléctrica. El pozo está a 1.200 metros de acá; tenemos el agua permanente con un concepto distinto; el agua no está almacenada arriba, sino que la tenemos abajo y ello nos posibilitó que los potreros todos tienen su aguada. Rápidamente las instalaciones, tenemos una casa principal que – créanme que cuando se estaban refaccionando, el trabajo es piedra que tiene la casa pero no probamos y revocamos la vuelta. La casa del personal se acondicionó; se hizo este galpón. Todas las chapas de los galpones viejos que existían. Habían tres potreros de alambrados fijos; se hicieron 17 potreros con alambrados eléctricos, el cinco de oro los 20.000 litros que abastece todo el campo. Hay una aguada natural. Se restauraron a nuevo las mangas. Mejoró el concepto de incorporar el brete portátil para el manejo de los lanares. Volveremos con la última parte en la próxima edición.