Vázquez sobre TLC: «Estoy absolutamente convencido de que es beneficioso para el país»

Esta mañana antes de comenzar el Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez habló sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile y marcó su posición a horas de que el Plenario del FA decidiera postergar la votación y hacerlo en un nuevo Plenario tras las críticas que recibió del Partido Comunista, Casa Grande y Liga Federal.

“Yo cumplí con mi deber en su momento al firmar el Tratado de Libre Comercio con Chile. Estoy absolutamente convencido de que es beneficioso para el país, pero puede haber otros puntos de vista. Cada cual asumirá la responsabilidad política”, afirmó Vázquez.

“Para mí firmar un TLC personalmente no me cambia nada; ahora, al país le cambia positivamente y por eso lo firmé, estoy absolutamente convencido que es beneficioso para el país”, remarcó el mandatario.

Y dijo que el gobierno tiene «un programa y tenemos la obligación de llevarlo adelante” y este no habla de rechazar acuerdos comerciales.

El ministro de Economía, Danilo Astori, junto a parte de la oposición se mostraron molestos ayer por la postura del Plenario del Frente Amplio. Astori dijo que «no se puede discutir en un Plenario el TLC con Chile, porque ya está aprobado por los dos gobiernos (Uruguay y Chile); y el gobierno lo analizó y lo aprobó. Si el Plenario mandatara a los legisladores (a votar en contra) sería un error garrafal».

Sobre la situación económica en Argentina, Vázquez dijo que dentro del gobierno están «preocupados por el tema» y «se está siguiendo de cerca», pero aclaró que «Uruguay está en una posición diferente a 2002 y 2003”. Vázquez resaltó, tal como hizo días atrás el ministro Astori, el «desacople» que ha logrado Uruguay de las economías de la región.

Este Consejo de Ministros cuenta con la particularidad de una nueva manifestación de Un Solo Uruguay. Sobre reclamos de Un Solo Uruguay dijo que “se han dado una cantidad importante de soluciones que el sector estaba reclamando”. Mencionó, por ejemplo, la rebaja de la contribución, la baja de combustibles, la re financiación de deudas, las compra de raciones y nuevas líneas de crédito para arroceros. “Este gobierno dialoga y tenemos que tener en cuenta que no es el único sector que hay que atender”, sostuvo.

Y agregó que, sobre el pedido de la presencia del Ejército en las calles, el presidente dijo que «el Ejército tiene una misión establecida por la Constitución y sus ordenamientos internos (…) La seguridad interna del país la tiene que cumplir el Ministerio del Interior. Puede haber casos excepcionales, como la custodia de zonas fronterizas, pero hasta ahí llegamos».