«Tengo la firme decisión de cumplir con todos los pasos constitucionales en la transición y cuando llegue el momento de colocarle la banda al próximo presidente», dijo.

El presidente Tabaré Vázquez salió de su casa cerca de las 7:30 de la mañana y habló con los periodistas que lo esperaban. El mandatario madrugó para ir a votar, algo que según explicó en ocasiones anteriores es parte de la costumbre que le quedó de su profesión.

«Estamos dispuestos a dar toda la información que se nos pida», aseguró Vázquez y recalcó que se pondrá a disposición del presidente que resulte electo.

«Hace ya tres meses que el Gobierno está preparando la transición, en formato papel e informático (…) Quien gane dirá cuándo empieza la transición. Estaremos dispuestos a lo que el ganador resuelva. Está toda la información disponible y también estará en la web de Presidencia», contó.

«Mirando la región y Uruguay, creo que se cómo este Gobierno entrega el país. Ayer recibí una llamada de Julio María Sanguinetti, en la que me dijo que era un orgullo para el país, en una región convulsionada, que estuviéramos transitando esta campaña electoral y un eventual cambio de Gobierno con la paz y la tolerancia que estamos teniendo. Me sorprendió muy gratamente la llamada. Todos los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos del país que somos. El pueblo uruguayo es muy serio y respetuoso. Estoy seguro de que será una jornada que una vez más nos hará sentir orgullosos», añadió.

Vázquez recordó que en el anterior período le propusieron la reelección, pero se opuso porque entiende que la alternancia «es positiva» y que no es «un drama».

«Hay que alternar personas y partidos, no hay drama por eso. El próximo Gobierno tendrá el desafío de mantener los equilibrios».

Vázquez aseguró que el pueblo uruguayo no necesita mensajes para pedir respeto y tranquilidad durante la jornada cívica. «Vivimos en democracia y en la democracia vale la opinión de la gente y el voto del soberano que hay que respetar, si se da la alternancia se da», expresó.

«Tengo la firme decisión de cumplir con todos los pasos constitucionales en la transición y cuando llegue el momento de colocarle la banda al próximo presidente. El pueblo uruguayo puede tener la seguridad de que vamos a cumplir con eso», añadió.

Sobre dónde y cómo esperará los resultados, Vázquez indicó que estará tranquilo, en su casa, tal vez con la visita de sus hijos y de sus nietos.

Frente a su casa hay un pasacalles de colores que dice: «Gracias Tabaré y Mary», firmado por «sobrinos Delgado – San Martín», sobrinos de María Auxiliadora Delgado, según contó Vázquez.

El mandatario votó pasadas las 8.00 en el Club Teatro Progreso, ubicado en el cruce entre Carlos María Ramírez y Ascasubi, barrio La Teja.

– Argentina: «Voy a viajar el 10 de diciembre a Argentina para la asunción de Alberto Fernández».

– Brasil: «Con Bolsonaro hemos tenido una relación institucional, de presidente a presidente, siempre con respeto porque es un presidente democráticamente electo por su pueblo».

– Bolivia: «Lo de Evo Morales amerita dos lecturas. Una de cuando acontece el hecho: la destitución de Evo Morales fue un golpe de facto. El otro tema está relacionado con la búsqueda de la cuarta reelección. Creo en el valor que tiene la alternancia en el ejercicio de Gobierno. Cinco o diez años de gobierno cansan mucho. Siempre es bueno que venga una mente fresca con otro ánimo y otra voluntad».