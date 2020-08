Carlos Vera. Andares de pelota y horizontes también

«Es verdad que a todos se nos complicó, cuando el fútbol de un día para el otro se fue parando y nos quedamos sin nada. Sobre todo en el caso nuestro, que tenía que ver con la selección y ya metidos en la definición del Campeonato del Interior. Es mucho lo que se habla de premios en efectivo cuando se es parte de un determinado ciclo, de lo que percibe, que está bien y que es parte del fútbol. Pero nos fuimos quedando con la decepción de no poder jugar, porque el objetivo era ser campeones. A veces se pone a todos en la misma bolsa y que todos parecemos ser parte del dinero como recompensa y que si no hay, no jugamos.

Estoy seguro que una gran mayoría de mis compañeros de la selección, piensa como yo. Daríamos todo por jugar bajo las condiciones que sea, porque el prestigio, la gloria de ser campeón no tiene precio».

**************

EL SILENCIO Y DESPUÉS…

El fatídico 13 de marzo que hará a la historia. Cuando los dos primeros casos de Covid-19 en Salto, también sumaron para que la decisión se consumara. Las instituciones bajaron el telón y OFI mandó a parar. El fútbol silenciado.

Ya ni mayores ni juveniles como parte de la ocasión o de las ilusiones.

Manto de dudas. Mientras el paso del tiempo fue acentuando el querer y no poder.

En pleno agosto, el sendero sin luces. La selección es la que espera.

Al fin de cuentas, CARLOS ALBERTO VERA, va acumulando conceptos.

Es recorrer la geografía de aquel tiempo, las consecuencias que no faltan y esa sentencia que «el prestigio de ser campeón no tiene precio.

CUANDO EL FÍSICO NO SE ALTERA

«Porque en el caso de aquellos que más años tenemos, la pregunta que no falta: saber si uno puede ser parte de una experiencia como está, tan cercana a ser campeones, en lo personal he tratado de no descuidar el aspecto físico. Ir al gimnasio, hacer bicicleta y jugar algún «picado», pero solo de vez en cuando. De repente he subido algún medio kilo o algo más, pero a partir de determinadas costumbre que tengo, el físico no se altera.

Aún sin fútbol, es la pelea para que uno se sienta bien. No perder la línea. Claro que no falta la ansiedad de volver, si después de todo, el fútbol es parte de la vida de uno.

En mi caso con 15 días me basta para responder. Es entrar a practicar y jugar. El tener contacto con la pelota. O sea: recuperar la condición de futbolista. Y después ser parte del fin colectivo, que eso es lo que importa».

«Tiempo de galán y con un «pucho»

en la boca»

«Cada uno conoce su cuerpo y cómo responde. En mi caso con 39 años, tengo que hacer bien los deberes. Nunca paré de entrenar y creo que eso tiene que ver con una serie de aspectos que hay que tenerlos a favor. En primer término, la constancia. Después la alimentación. De última, que uno tenga la salud apropiada, para que el esfuerzo físico sea posible y no se resienta ninguna pretensión. Le entro a las pastas, el arroz, no consumo frituras y eso no deja de ser una ventaja. Pero además, ensaladas, frutas. Poca carne roja y el pollo o pescado mejor. O sea, lo más balanceado posible.

Cuando mencionaba el tema de la salud, el no tener vicios. Por ejemplo no fumar. Hace años que no consumo un solo cigarrillo. En algún momento de la adolescencia en que un «pucho» en la boca significa hacer pinta para la conquista de una mina….¿o no es cierto?

¡A todos nos pasó en esa época! Pero ese tiempo en que nos veíamos como galán, también es cosa del pasado. Nunca más un cigarrillo. ¿Una cerveza o un vino?….claro…después de algún partido. Pero sin excesos. El cuidado tiene que ver con poner límites. Y yo los establezco, los pongo».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-