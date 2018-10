El Plan Agropecuario publicó el Informe sobre la Situación Agropecuaria Nacional del 15 de agosto al 15 de octubre, en el mismo establece que durante el período comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, la situación climática se caracterizó por un final de invierno frío, situación que ha cambiado con el ingreso de la primavera.

Los niveles de precipitaciones fueron altos, lloviendo de forma copiosa y frecuente. En varias zonas, los niveles de agua acumulada en el suelo llegan al 100%.

La mayoría de las aguadas artificiales destinadas para abrevadero del ganado, se completaron.

Los embalses para el riego de arroz, se han completado en el norte del país, mientras que en el este no han llegado a los niveles óptimos.

Aumenta la producción de pasto

La respuesta de las pasturas naturales a los estímulos climáticos fue muy positiva, pero debemos recordar que los campos que terminaron al ras en invierno, no han acumulado suficiente forraje.

En los predios donde hubo ajuste de carga en otoño y la sequía no tuvo tanta incidencia, hay mayor disponibilidad de forraje.

En el caso de los mejoramientos, se observó que así como ocurrió con las pasturas naturales, respondieron positivamente a las temperaturas moderadas, días soleados y humedad en el perfil del suelo.

Se destaca la presencia de Lotus El Rincón produciendo altos volúmenes de forraje.

Las praderas también tienen un excelente nivel de producción.

Las pasturas compuestas por alfalfa, trébol y festuca, son las que han tenido un mejor comportamiento.

Los verdeos de invierno, principalmente los cultivos de raigrás, no han aportado forraje suficiente al comienzo del periodo, lo que cambio con el ingreso de la primavera.

Hoy, aportan buena cantidad y calidad de forraje que se espera aprovechar hasta el final de la primavera.

Los cultivos de avena, en la mayoría de los casos, han finalizado su ciclo.

Partos con estados corporales bajos pero mejorando

El estado corporal con que el rodeo de cría llegó al parto no es el deseado, se observa que la situación es más complicada en las zonas donde el déficit forrajero de primavera-verano fue acentuado y no se bajó la carga de los campos.

Al norte del Río Negro se han registrado muertes de animales, aunque no es una situación generalizada.

No obstante lo anterior, se verifica que el estado del ganado viene mejorando en consonancia con la mejora en la oferta de forraje.

Se deberá mantener la categoría de primera cría bajo la lupa, ya que seguramente sea necesario realizarles manejos diferenciales en tiempo y forma para que se preñen durante el próximo entore.

En cuanto a las recrías, su situación es similar a la del rodeo general, en los casos que hubo ganancias de peso, estuvieron determinadas por el ingreso de alimento extrapredial, pero en gran parte hubo pérdidas de peso.

Se observa el efecto compensatorio consecuencia de la alta oferta de forraje.

REGIONAL LITORAL NORTE

En la Regional Litoral Norte (Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro), durante el período que comprende este informe, los niveles de precipitaciones registrados en la región fueron altos, tanto desde el punto de vista del volumen como de la frecuencia de episodios ocurridos desde finales de agosto.

Esta situación se evidencia en el mapa que muestra los niveles de agua acumulada en los suelos, que van de 80 a 100% hasta el 10 de octubre.

Aguadas

En toda la región, tanto las aguadas naturales como las artificiales, se encuentran con buena capacidad de aporte de agua, incluso en algunos casos los cauces de ríos y arroyos superan al normal.

Pasturas naturales

Las tasas de crecimiento durante todo el invierno se han mantenido en el entorno del 15% por encima de la media de la serie histórica.

La disponibilidad de pasto a inicios de primavera fue baja en la mayoría de los predios sobre basalto (entre 2 y 4 centímetros).

Los datos fueron obtenidos en el marco de la ejecución del FPTA 345, proyecto en donde se mide la altura de pasto en más de 20 predios, ha permitido observar que la altura de pasto es la mitad de la que se contaba a inicios de primavera del año pasado.

El rebrote que se observa en los campos es bueno y de excelente calidad y en algunos casos ya presenta varios centímetros de altura.

En resumen, las lluvias caídas desde principios de setiembre acompañadas por temperaturas adecuadas, han estimulado un alto aumento en la producción de pasto.

Verdeos

Los verdeos invernales aportan altas cantidades de forraje, completando un buen ciclo en términos generales, aunque en algunos predios su utilización fue afectada parcialmente debido a los excesos hídricos.

En relación a los verdeos de verano, han comenzado las labores fundamentalmente para la siembra de sorgos forrajeros.

Vacunos Cría

Los animales que componen el rodeo de cría pasaron situaciones complicadas durante el invierno debido a la baja disponibilidad de forraje.

En las zonas ganaderas extensivas de la regional, se registró (en forma no generalizada) mortandad de ganado, especialmente en los meses de agosto y setiembre. Se puede decir que todas las categorías perdieron condición corporal durante el período invernal.

Actualmente las vacas se encuentran en plena parición, se estima que entre un 60 y 70% ya lo hicieron.

Una gran parte del rodeo parió con una muy baja condición corporal.

No obstante, actualmente se verifica una rápida mejora en el estado de los animales como respuesta a la mejora en la oferta de forraje.

La categoría “vacas de primera cría”, deberá ser la que necesitará un monitoreo más cercano, para poder tomar medidas en tiempo y forma en caso de ser necesario, con el propósito de volver a entorarlas en el próximo período de servicio.

En las zonas agrícola-ganaderas de la regional, el estado de los vacunos es adecuado, a pesar que estaban en peor condición que otros años.

Recría

Un invierno con baja disponibilidad de pasto explica que muchas recrías hayan perdido peso.

Por tal motivo es posible que muchas vaquillonas no lleguen con peso y desarrollo para el entore a los dos años.

Se recomienda pesar los animales y eventualmente la realización del diagnóstico de actividad ovárica (DAO) para tener un panorama claro.

Sanidad

El problema de garrapata puede agravarse este año, debido en primer lugar a su aparición en predios en donde estaba controlada, y un invierno con pocas heladas. Muchos establecimientos comenzaron el control temprano de agosto siguiendo las recomendaciones de las instituciones y profesionales veterinarios.