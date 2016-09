La sede Salto de la Universidad Católica estará realizando mañana jueves 22 de setiembre una conferencia denominada “el rol de la empresa en la construcción de un desarrollo humano sostenible”, a cargo del profesor Oscar Licandro.

El objetivo de esta conferencia es reflexionar acerca de cómo la empresa privada puede contribuir en la construcción de un desarrollo económico con igualdad de oportunidades, armonioso con el medioambiente, al servicio de la persona humana y que sea sustentable en el tiempo; un desarrollo en el que existan las condiciones sociales y económicas en las que sea posible el funcionamiento de la democracia, es decir, un desarrollo humano sostenible.

HORARIO Y TEMAS A TRATAR

La conferencia se realizará en el salón de actos de dicha sede en el horario comprendido entre las 19 y las 20:30 horas y se dividirá en cuatro partes. En la primera, el expositor abordará el problema del desarrollo sostenible, realizará una breve descripción de la evolución histórica de este concepto y analizará por qué los modelos económicos actuales (productivo-tecnológicos, de consumo y de distribución de la riqueza) no son ya sostenibles económica, social y ambientalmente. En la segunda parte se analizará el problema del desarrollo sostenible desde la perspectiva del pensamiento social cristiano y se analizarán los principales aportes de esta corriente de pensamiento en relación a este tema. En la tercera parte, el conferencista analizará el rol que la empresa puede desempeñar en la construcción de un desarrollo humano sostenible ya que, por un lado ella es parte del problema (ellas son causantes de algunos de los problemas que amenazan ese desarrollo) y por otro, porque ella tiene mucho para aportar. Finalmente, en la cuarta parte se reflexionará sobre el rol que el Estado debería jugar a efectos de promover el involucramiento de las empresas, como por ejemplo darles participación en el diseño de políticas, crear un ambiente de negocios que premie los comportamientos socialmente responsables o desarrollar estímulos tributarios y en los sistemas de compras públicas.

PERFIL DEL EXPOSITOR

El profesor Oscar Licandro, es licenciado en sociología (UdelaR) y Master of International Management (University of St. Thomas, Estados Unidos).

Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Es el editor de “Cuadernos de RSO”, una publicación interdisciplinaria sobre “Responsabilidad Social de las Organizaciones” y coordina el sistema de indicadores de autoevaluación de la RSE (IRSE) que gestiona la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Es autor de diversos libros y artículos en revistas científicas y de divulgación.

Ha dictado conferencias y presentado sus trabajos en congresos que tuvieron lugar en países de América Latina y Europa. Entre sus publicaciones destacan los libros “Experiencias de Negocios Inclusivos en Uruguay” (2013) y “Responsabilidad Social Empresaria. Reflexiones, investigaciones y casos”.