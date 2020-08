El director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Rafael Ferber, se refirió a la 115ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial, cuyo slogan este año es «A cielo abierto» y que tendrá lugar del 9 al 20 Setiembre 2020.

Ferber indicó a Actualidad Agropecuaria que si bien puede haber cambios menores en el programa, el programa ganadero está definido. La muestra comenzará el miércoles 9 con la calificación de aves y conejos que ingresarán los días lunes y martes y se extenderá hasta el domingo 20.

Ferber señaló que la venta de entradas este año se hará en redes de cobranza, para evitar aglomeraciones y asegurar el ingreso de todos al predio, porque este año hay que cumplir con el protocolo que es bastante amplio. No obstante explicó que habrá en la puerta alguna boletería para aquellos que no tomaron conocimiento sobre la venta en locales de cobranza. El objetivo es tener todas las situaciones resueltas para evitar aglomeraciones.

Por otra parte indicó que este año no habrá Plaza Prado.

Si bien este año la raza Holando no participará de la muestra, lo cual «es una lástima» Ferber resaltó la importancia de que «todas las demás gremiales pueden estar presentes», en un año muy difícil donde hay que tomar riesgos, y «es muy reconfortante que todas las demás razas acompañen a la ARU, hayan tomado el riesgo y hayan apostado a llevar adelante la única exposición de la región con toda la responsabilidad que eso implica y todas las repercusiones que va a tener a nivel internacional que Uruguay pueda llevar adelante este tipo de cosas aún en tiempo de pandemia».

El director de exposiciones de la ARU indicó que éste ha sido un año muy complicado de llevar adelante en cuanto a tiempos, de ver por qué camino ir, en determinado momento se pensó que podría haber poco público, pero la intención es que llegue la mayor cantidad de gente, cuidándonos, siendo responsables.

Ferber aseguró que las cosas se vienen alineando para «tener un buen Prado».

En otro orden se refirió a la venta de stands, y en este sentido indicó que siempre quedan algunos espacios disponibles, pero particularmente este año las empresas se tomaron todo el tiempo posible para ver cómo se va resolviendo la situación, aunque aseguró que «tendremos un ruedo mucho más agropecuario de lo que venía siendo, con mucha maquinaria agrícola, con empresas que vuelven al Prado después de muchos años, por lo cual el empuje que va a tener la exposición va a ser agropecuario desde todos los planos; tanto ganadero como de maquinaria y forraje».

El acto de cierre sería el sábado 19, sobre las autoridades que participarán del mismo, Ferber aseguró que el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Ing. Agr. Carlos María Uriarte estará presente, en tanto el presidente de la república, Dr. Luis Lacalle Pou, indicó que «sabemos que va a estar, no sabemos si va hablar, eso quedará a disposición de él».

En cuanto a las reuniones con el presidente y otras autoridades como se hace habitualmente, comentó que serán con otro formato, pero habrán instancias de reunión como siempre, ya que «la exposición es clave para hacer contacto con todas las autoridades».

Por otra parte y en lo que hace a las jornadas a cargo de técnicos de diferentes instituciones que siempre fueron de atracción, explicó que se está planteando un ciclo de conferencias desde el punto de vista virtual y presencial, ésta última limitada, pero se está planteando porque la exposición en eso siempre jugó un papel muy importante.

Ferber hizo extensiva la invitación a participar de la exposición desde el día 9, indicó que habrá descuentos para las excursiones, recordó que serán muy estrictos con las medidas de seguridad para los escolares que visiten el predio, pero ya están abiertas las inscripciones para las escuelas.

PROGRAMA DE INGRESOS, JURADOS, REMATES Y PRUEBAS FUNCIONALES

Lunes 7 de Setiembre de 8 a 17 hs. Ingreso de Aves Galpón Aves y Conejos

Martes 8 de Setiembre 8 a 17 hs. Ingreso de Conejos Galpón Aves y Conejos

Miércoles 9 de Setiembre 10 hs. Jurados Aves y Conejos Galpón Aves y Conejos

8 a 17 hs. Ingreso de Bovinos Embarcadero 19 de abril

Ingreso de Ovinos 1er. Turno

Razas: Texel, H. Down, Suffolk, South., I de France, P. Dorset, F.Milch.)

Embarcadero Pelossi

Ingreso de Equinos 1er.

Turno

Razas: Appaloosa, Arabes, Paint Horse, A. Teke, Deport., SPC, Luisitano, Percheron

Embarcadero Pelossi

Jueves 10 de Setiembre 10 hs.

Jurados y Conejos Galpón Aves y Conejos

Viernes 11 de Setiembre 10 a 14 hs. Ingreso Suinos Galpón Suinos

10 hs. Jurados Aves y Conejos Galpón Aves y Conejos

9 hs. Jurados de Calificación Ovinos Ruedo Central

Hampshire Down

Texel

Ile de France

Poll Dorset

Frisona Milchschaf

Southdown

Suffolk

17 hs. Remate Ovinos

Razas: Hamp. Down , I. de France, Frisona Milchschaff , Poll Dorset, Suffolk, Southdown Galpón 5 ó G. de Ventas

Sábado 12 de Setiembre

9 hs. Jurados de Calificación Equinos Ruedo Central

Appaloosa

Paint

Árabes

Deportivos

Akhal Teke– Luisitano– Percheron – SPC

18 hs. Remate Appaloosa, Paint Horse Manguera

18 hs. Remate Especial «Texel Elite» Multiespacio

Domingo 13 de Setiembre

9 hs. Prueba «Árabe en Libertad» – Árabes Ruedo Central

13 hs. Pruebas Funcionales Appaloosa y Paint Ruedo Central

Lunes 14 de Setiembre

7 a 12 h Retiro de Ovinos 1er. Turno Embarcadero Pelossi

7 a 12 h Retiro de Equinos 1er. Turno Embarcadero Pelossi

14 hs. Jurado de Calificación Suinos Galpón Suinos

19 hs. Remate Especial – «Vientres Angus» Multiespacio

Martes 15 de Setiembre

7 a 14 hs. Ingreso Bovinos Razas Lecheras – Normanda y Jersey Embarcadero Pelossi

8 a 17 hs. Ingreso de Ovinos 2do. Turno

Razas: (Corriedale, Ideal, Merilin, M. Australiano, M.

Dhone, R. Marsh) Embarcadero Pelossi

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central

Aberdeen Angus

Braford

Charolais

Limousin

15 hs. Remate de Suinos Galpón Suinos

Miércoles 16 de Setiembre

8 a 17 hs. Ingreso de Equinos 2do. Turno

Razas: Criolla y Cuarto de Milla Embarcadero Pelossi

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central

Aberdeen Angus

Hereford y Polled Hereford

Shorthorn

14 hs. Remate Razas Braford, Charolais, Limousin, Shorthorn G. de ventas

14 hs. Remate Virtual Valdez «La Pantalla de Valdez» Stand Valdez & Cia.

19 hs. Entrega de premios Soc. C. de Aberdeen Angus G. de ventas o Multiespacio

Jueves 17 de Setiembre

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central

Hereford y Polled Hereford

Brangus

Corriedale Merino Australiano y Poll M. Australiano

Merilin

Ideal

14 hs. Remate Aberdeen Angus (Animales de Exposición) Galpón de Ventas

19 hs. Remate especial «Brangus Elite» Multiespacio

Viernes 18 de Setiembre

9 hs. Concurso Vellones Ideal Galpón Nro. 5

9 hs Jurados de Calificación Ruedo Central

Criolla

Cuarto de Milla

Romney Marsh

Normanda

Jersey

14 hs.

Remate Razas

Hereford y Polled Hereford (Animales de Exposición) Galpón de Ventas

17 hs. Remate Razas:

Corriedale, Ideal, M. Australiano, Merilin, R. Marsh Galpón de Ventas

18 hs. Remate Equinos: Raza Criolla Manguera

Sábado 19 de Setiembre

11 hs. Acto de Clausura Ruedo Central

19:30 hs. Remate Especial «Potros por un Sueño» Soc. C. Cuarto de Milla Manguera

Domingo 20 de Setiembre Ruedo Central

9:30 hs. Pruebas Funcionales: Raza Cuarto de Milla

Lunes 21 de Setiembre

7 a 18 hs. Retiro de reproductores Bovinos, Ovinos, Equinos y Suinos

Martes 22 de Setiembre 7 a 18 hs. Retiro de Aves y Conejos

Programa sujeto a modificaciones