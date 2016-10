Fue una muestra modesta en volumen pero de buena calidad

Gentileza: R. Echeverría

En Ombúes de Lavalle, en el departamento de Colonia, se realizó una muestra ganadera de poco volumen de toros pero de buena calidad. En la oportunidad, la raza Polled Hereford PI tuvo como toro Copa de Honor y Segundo Mejor Toro a dos reproductores que fueron expuestos por La Lucha SG; y el Tercer Mejor Toro fue de Carlos Pilón. El Lote Campeón fue de La Lucha y el Segundo Mejor Lote de Carlos Pilón.

En Aberdeen Angus PO el Mejor Toro, Segundo Mejor Toro, Premio Especial y Segundo Mejor Lote fueron de Juan María González.

El Copa de Honor y el Tercer Mejor Toro en la raza Normanda fueron expuestos por Natalio Aguilar; el Segundo Mejor Toro por Javier Barcena, expositor que también logró el Premio Especial PO.

Yendo a los reproductores de la raza Limousin PO, el Mejor Toro, Segundo Mejor Toro y Premio Especial fueron para reproductores de Fernando Carrasquera.

El Copa de Honor Charolais PI y el Segundo Mejor Toro fueron de La Lucha SG.

Y en la raza Holando el Copa de Honor PI, Segundo Mejor Toro y Tercer Mejor Toro fueron de Héctor Martín Mendivil.

LAS VENTAS

En el remate se comercializaron apenas ocho toros de tres razas, que cotizaron a un precio promedio general de US$ 2.237,50.

Los máximos, mínimos y promedios fueron: cuatro Polled Hereford PI U$S 3.000, U$S 2.100 y U$S 2.575; tres Limousin PO U$S 2.050, U$S 1.750 y U$S 1.867; y dos Charolais PI U$S 2.575, U$S 2.000 y U$S 2.287,50.

Fuente: El Observador