En el peor momento del país, Frigorífico Modelo, La Rubeta y Soc. Gan, San Salvador realizaron un muy buen remate con 100% de ventas a valores muy destacados este viernes, en la Rural del Prado en el tercer remate denominado «Vientres Supremos». El Ing. Agr. Rodrigo Fernández Abella, integrante de Frigorífico Modelo y San Salvador, destacó a EL PUEBLO el éxito del remate que se dio en el peor momento del país, pero con el mejor nivel de oferta, la mayor cantidad de lotes -41 lotes de elite que en Uruguay nadie vende y es más del doble que un remate normal de elite- a ello sumado el mayor volumen de compradores, y además es el año que más cantidad de animales se vendieron y se van a exportar para Argentina, tanto en Hereford como Angus. El ingeniero comentó que hubo un comprador de Brasil, que adquirió una vaca que quedará en Caraguatá y de la cual se enviarán los embriones. Fernández destacó que lo que «rompe los ojos», es la venta del 50% de los 5 animales que estaban inscriptos para el Prado de Frigorífico Modelo y La Rubeta que cotizaron a un promedio de 9.280 dólares, con un precio máximo de 27.600 dólares para el lote 1 que adquirió José Armentano. Por otra parte resaltó el promedio de los siete ejemplares Polled Hereford de Soc. Gan. San Salvador que hicieron un promedio de 6.240 dólares, y a propósito de esta venta, Fernández comentó que es algo que innovaron este año y se logró un promedio altísimo, quedando mucha gente sin comprar. El integrante de las cabañas resaltó que volvieron a vender receptoras preñadas y embriones a precios «que en Uruguay no estamos acostumbrados, y en el peor momento». Fernández destacó que el nivel de los ejemplares ofertados en el remate era muy parejo y la gente había elegido, por lo cual los valores se mantuvieron a lo largo de toda la subasta. En Hereford puntualmente, explicó que se ofrecieron siete lotes, de los que se vendió el 100%, son lotes que estaban en preparación para el Prado que se sacaron de la fila del Prado para ofrecerlos «y ponernos a la altura de este remate porque teníamos cierta incertidumbre con el debut de esta raza en Vientres Supremos». Destacó especialmente la presencia de compradores nuevos, y resaltó que se dio el gusto a todos para poder operar,” había gente que por la situación quería comprar vacas entre 2.000 y 2.500 dólares y estamos muy contentos porque se las llevaron, la gente que se llevó vaquillonas entre 2 y 3 mil dólares se llevó un producto sumamente destacado a un precio razonable”. Explicó que “así como tenemos esa filosofía en la venta de toros, la tenemos en los vientres, sumamos clientes en todo ámbito porque no ponemos base, a veces hay clientes que hacen buenos negocios como el viernes, donde hubo valores que superaron ampliamente las expectativas como fue la venta del 50% de esos animales y otros muy razonables, para la gente que estaba ahí y no pensaba comprar y compró”. Añadió que los remates de Frigorífico Modelo son remates muy transparentes que los marca el mercado, y los compradores saben eso, operan, van y saben que si no pueden comprar es porque el mercado los pasó; “a la prueba está que el lote 1 tuvo una puja muy grande con un argentino que vino por ese lote y lo terminó comprando Armentano, un cliente que compra todos los años; una cabaña nueva de Treinta y Tres”.