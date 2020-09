«La Junta es un ámbito para mantener vigentes nuestras propuestas y apoyar o proponer gran parte de los cambios»

José Buslón, candidato de Unidad Popular:

El profesor de Historia José Buslón es el candidato único que ofrece como intendente Unidad Popular. De esta forma hablaba con EL PUEBLO para el presente informe:

-¿Nacido en Salto?

Sí, en el barrio Cien Manzanas, el 5 de julio de 1976.

-Háblenos de su familia.

Está conformada por mi compañera, Sadia Hernández y mis tres hijos, de mayor a menor Manuel, Valentín y Victoria. Esos son los integrantes humanos, porque las mascotas son parte importante también y tienen su lugar en el grupo. Ahí tenemos a Luna, Billy y Panchi, tres perros muy particulares.

-¿Dónde cursó sus estudios?

Estudios primarios en la escuela 98 «José Enrique Rodó», la escuela del barrio. Mi pasaje por el liceo fue derrotero bastante complejo. Cursé de primero a cuarto en el Liceo 4, como cuarto lo hice muchas veces, no era un alumno aplicado, lo volví a cursar en el Liceo Piloto, y después de algún año sabático, reinicie en el nocturno del Liceo 5 cursando allí todo el bachillerato. Un estudiante a destiempo, terminé el liceo mientras trabajaba, pero esa experiencia me resultó vital a la hora de leer la realidad y definir mi futuro. Terminado el liceo, cursé profesorado en el CERP y tuve algunos pasajes fugaces por la Universidad estudiando Ciencias Políticas. Actualmente soy estudiante de tecnicatura de Patrimonio en Paysandú. De este raconto de mi pasaje por la educación puede pensarse que fui un mal estudiante, y hay mucho de eso, pero en realidad, soy lo que Walter Rama llama «mutantes», individuos que estábamos condenados al fracaso educativo, a repetir las experiencias de nuestros padres, pero que logramos cambiar la pisada chueca. Hoy trabajo en el sistema educativo con el propósito de hacer que no se reproduzcan las desigualdades y esperando hacer de los gurises a los que el sistema les niega las posibilidades, muchos mutantes más.

-¿Actividades fuera de la política?

Investigaciones históricas, tanto de archivo como de prospecciones en tierra, realizando presentaciones y trabajos escritos sobre las mismas a modo de divulgación o de clases abiertas. Somos impulsores del proyecto «Museo en el Liceo», que funciona en el Liceo 2 y participo del grupo de rescate arqueológico «El Sello de la Historia». Otra actividad relevante que ocupa nuestro tiempo es el proyecto «Ante el olvido la historia despierta», estudio del patrimonio funerario simbólico.

El activismo social y la militancia sindical nos preocupan y ocupan también, estaban ya presentes antes de nuestra incursión en la arena político partidaria y son parte de nuestra esencia.

-¿Pasatiempos?

Actividades familiares, la familia no es solo responsabilidad, y uno puede divertirse realizando actividades con los hijos, bajo la premisa jugar a jugar, aunque no me gusta perder ni a las figuritas. Otras actividades las ya referida de investigación, lectura por placer, y aire libre.

-¿Cree en Dios?

«Dios ha muerto» dijo Friedrich Nietzsche…Creo en una energía creadora, en una esencia que nos trasciende, que se puede encontrar en todas las religiones, cuando abrimos la mente. Descreo de los dogmatismos y de la fe que no sea fe en el humano y en sus potencialidades. Comulgo con la metafísica y el gnotisimo, descreo de las instituciones y más aún de los prohombres que las lideran. Para transitar el camino de la libertad, igualdad y fraternidad, necesitamos liberarnos de las ataduras que nos tiende la red de la superestructura.

-¿Por qué quiere ser Intendente?

Después de dar lucha en lo social, me pareció que es necesario hacerlo desde otros espacios, y lo político partidario nos da esa posibilidad. Es un hecho que no llegaremos a la intendencia, por lo menos en esta oportunidad, pero la Junta es un ámbito para mantener vigentes nuestras propuestas y apoyar o proponer gran parte de los cambios que forman parte de nuestro programa. Entendemos que estos cambios son importantes para la defensa de los intereses populares y ahí queremos estar siendo protagonistas y crecer en apoyos y adhesiones porque no cambiamos nada si no es con correlación de fuerzas para la cual necesitamos del campo social.

-¿Algunas de sus ideas sobre Producción?

La producción es necesaria desde una visión estratégica y planificada dando posibilidades a los pequeños y medianos productores, promoviendo el cooperativismo y los emprendimientos autogestionados.

-¿Sobre Desarrollo?

Desarrollo no es posible si no surge sobre la bases de atender las injusticias sociales y pensarlo en términos de equidad, a cada cual según sus necesidades. No creemos en el principio liberal de hacer crecer la corta para después repartir, la torta crece pero el reparto no llega.

-¿Sobre el tema Trabajo?

Trabajo…para hacer digna a la persona. No sobre la base de la explotación y el desconocimiento de los derechos, no para acrecentar la ganancia de unos pocos, no para que diga aramos el mosquito mientras es el buey que rompe el terrón.

-¿Sobre Inversión?

Pública; descreo de las intenciones del gran capital y más del extranjero.

«Queremos volver a poner a Salto de pie. Hoy nos rebela

la grave situación del departamento a la que nos han

llevado la desidia y la pésima administración»

Carlos Albisu

Carlos Albisu es médico y presidente de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, pero quiere ser intendente de Salto por el Partido Nacional. EL PUEBLO dialogó con él para conocer un poco más de su persona y de su pensamiento sobre algunos temas que tendrán un rol importante en el futuro del departamento.

- ¿Cuándo y dónde nació?

– Nací el 9 de febrero de 1973, en Salto.

- ¿Cómo se conforma su familia?

– Mi familia está compuesta por mi esposa Natalia, mis tres hijos, Martina, Ignacio y Benjamín; y yo.

- ¿Dónde cursó sus estudios?

– Cursé estudios primarios en la Escuela N°3 y secundarios en Liceo N°1 (I.P.O.LL.) y en Liceo N°2 (Piloto). Luego cursé Facultad de Medicina, donde obtuve el título de Doctor en Medicina y posteriormente postgrado en la especialidad de Otorrinolaringología, a la cual me dedico.

- ¿Tiene alguna actividad por afuera de la política?

– Pertenezco al Rotary Club Salto, pero actualmente la actividad política y la profesión, hacen que carezca del tiempo necesario para desarrollar esta otra actividad, a la que añoro y algún día pienso volver a realizar. También fui Presidente del Sindicato Médico de Salto, cargo que ya no ostento en la actualidad.

- ¿Tiene algún pasatiempo?

– Mi pasatiempo es ir a ver a mis hijos en las prácticas y en los partidos de fútbol. Lo disfruto mucho, realmente me llena el alma y es el cable a tierra que me saca por unos minutos de toda esa vorágine que vivo a diario en mi actividad política y profesional. Considero además que es muy importante para ellos también sentir que los estoy acompañando y apoyando en sus actividades diarias.

- ¿Cree en Dios?

- Sí, creo en Dios.

- ¿Por qué intendente?

– Porque creo que hay un hilo conductor que atraviesa toda mi vida, y que me inculcaron mis padres desde que era niño, que es la vocación de servicio. Pero además hoy nos rebela la grave situación del departamento a la que nos han llevado la desidia y la pésima administración. Queremos volver a poner a Salto de pie, devolverle a los salteños lo que pagan en impuestos, con servicios acordes a los mismos y cuya calidad les haga posible llevar una vida más digna. No podemos seguir siendo los últimos de la fila en todos los índices positivos y los primeros en todos los índices negativos a nivel nacional. Estoy absolutamente convencido de que es ahora el momento para volver a recuperar el orgullo de ser salteños. Tengo unas ganas y una ilusión bárbaras de poder hacer cosas por Salto, y creeme que se puede hacer mucho si gobernamos pensando en la gente.

- En breves palabras: Producción, Desarrollo, Trabajo, Inversión.

– La falta de trabajo es la principal preocupación de nuestra gente y por lo tanto es junto con el reordenamiento de la Intendencia el punto central de nuestro trabajo que ya empezó, desde antes de asumir el gobierno nacional hemos estado trabajando para traer inversores al departamento y no nos hemos detenido en ese empeño. El punto de partida necesario para atraer inversores es una Intendencia ordenada, seria, con sus finanzas en orden, que cumpla con lo que se compromete, y con un departamento que tenga su infraestructura, limpieza, iluminación en buenas condiciones.

El Intendente debe trabajar duro para ayudar a solucionar los problemas de su gente, más allá de cumplir con sus deberes esenciales y en eso la conexión con el Gobierno Nacional tiene un papel importante.

Nuestro equipo entiende que la Intendencia debe tener un rol importante en cuanto al desarrollo económico de nuestro departamento y de la región norte del país. El gobierno departamental debe tener un enfoque de facilitador de inversiones para posicionar a Salto como un departamento atractivo y volver a recuperar la posición nacional de la que nunca debió salir.

Para eso, debemos observar los siguientes objetivos específicos. A) Potenciar las fortalezas y oportunidades de nuestra ciudad para brindar las condiciones necesarias para el crecimiento de emprendimientos privados que dinamicen la economía departamental. B) Aumento de la producción agropecuaria: ganadería, lechería, sector hortícola y frutícola, animales de granja. C) Desarrollo de centros poblados. La Intendencia deberá articular acciones concretas buscando la colaboración e interacción con otros organismos del Estado, empresas privadas, ONG‘S, embajadas, etc., a los efectos de implementar emprendimientos productivos que generen puestos de trabajo.

Ya estamos trabajando para impulsar acciones concretas como son la creación de una ZEE (Zona Económica Especial), un Centro Logístico multimodal de transporte (terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial) en el cual la hidrovía con la esclusa de navegación en Salto Grande juegan un papel importante, el apoyo a la producción, comercialización e industrialización del cáñamo medicinal potencial generador de fuentes de trabajo, el apoyo a la Central Hortícola del Norte destrabando la participación del Poder Ejecutivo a través del MGAP, el desarrollo de un Polo Tecnológico aprovechando las instituciones de nivel terciario y la masa crítica de estudiantes, apoyo a nuestras producciones ganadería, horticultura, citricultura, vitivinicultura y olivos, y por supuesto al turismo termal en el cuál hay mucho por hacer.

Para lograr esto tendremos una línea de trabajo permanente con la institucionalidad gremial del departamento, con la CTM de salto Grande y con las universidades. Entre todos construiremos nuestro futuro.

Pueden acceder a nuestro Programa de Gobierno Departamental en www.albisu intendente.uy, y en el mismo encontraran el desarrollo de las acciones que proyectamos emprender junto con el capítulo sobre Turismo

«Quiero ser el intendente para volverlo a Salto al lugar que nunca debió abandonar…y devolver algo de lo mucho que Salto me brindó»

Francisco Blardoni, candidato del Partido Nacional:

El candidato nacionalista Francisco Blardoni se define como un hombre nuevo en la política. «Pancho», así le dicen muchos, es ampliamente conocido sí como empresario, ya que ha estado al frente de su empresa constructora durante unos cuantos años. Vinculado desde siempre al Cerro, actualmente se encuentra con 64 años de edad y jubilado, aunque cercano a la empresa. Uno de los puntos en los que insiste es el que no «hará política» siendo intendente, no pensará en el futuro político personal, solo quiere ser intendente «para reconstruir Salto» y después de esos cinco años, volver a su casa sin otras aspiraciones.

De esta forma conversó con este diario para el presente informe dominical:

-¿Nacido en Salto?

¿Cuándo?

Sí, nací el 19 de diciembre del año 1956, en Salto.

-¿Cómo se conforma su familia?

En mi familia somos mi esposa, Beatriz de Rezendes, mis tres hijas, que son Cecilia, Rita y María Inés, mis hijos políticos, Juan y Matías y tenemos tres nietos que son Guadalupe, Joaquín y Francesco.

-Háblenos de sus estudios, ¿dónde cursó la escuela, los estudios secundarios…?

Fui a la Escuela número 64 «España», en el barrio Cerro, y al liceo en el mismo barrio, el Liceo Piloto, o sea el número 2 «Antonio M. Grompone»

-¿Qué otros estudios ha realizado?

Tengo cursados estudios de Construcción y Postgrado en Arquitectura y Construcción en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

-¿Cuáles son sus actividades fuera de la política?

Disfrutar y compartir con la familia y los nietos

-¿Tiene actividades que puedan llamarse «pasatiempos»?

Sí, tengo…El fútbol, los asados con amigos.

-¿Cree en Dios?

Sí, creo en Dios y con mucha fuerza, siempre que acudí a él, me guió.

-Volviendo al ámbito político, ¿por qué quiere ser el Intendente de Salto?

Principalmente para reconstruir (al responder pone mucho énfasis en esta palabra) Salto. Quiero ser el intendente para volverlo a Salto al lugar que nunca debió abandonar y al mismo tiempo, con eso, devolver algo de lo mucho que Salto me brindó a mí, quiero decir a mi familia, a mi empresa, a mis amigos…

-Le pido unas breves palabras sobre algunos temas que son clave para un departamento. Primero sobre Producción…

Apoyaremos fuertemente la producción, la citrícola, la horticultura y la industria sin chimeneas, es decir el Turismo, impulsando la industrialización con un Parque Industrial.

-¿Desarrollo?

Desarrollo para todo el departamento con rutas y caminos transitables, y además descentralizar, poniendo la Intendencia al servicio de la gente.

-¿Trabajo?

Crearemos siete mil puestos de trabajo reales y sustentables, básicamente con inversión privada. Solo nuestro plan de Asentamiento Cero requiere asistencia del Gobierno Nacional, con el cual crearemos mil setecientos cincuenta puestos de trabajo.

-¿Inversión?

La inversión será clave en nuestro gobierno, sobre todo la inversión privada, para lo cual crearemos las condiciones y las basamos en nuestros proyectos que podemos enumerar así: puerto seco, parque industrial, clasificación de la basura, fraccionamiento en Arapey, entre otros varios más.

«Decidí postularme por vocación de servicio

a la comunidad, tratando de devolver algo de lo que este país y su gente me brindaron»

Ing. Agr. César Mari – Cabildo Abierto

Fecha y lugar de nacimiento.

Nací un 22 de octubre de 1955, en la ciudad de Salto.

Familia

Esposa, tres hijos y una nieta.

Estudios primarios y secundarios/Otros estudios

Primarios y secundarios completos. Ingeniero Agrónomo en la Universidad de la República.

Actividades

Actualmente no.

Pasatiempos

Leer y viajar

¿Cree en Dios?

Sí, creo.

¿Por qué Intendente?

Por vocación de servicio a la comunidad, tratando de devolver algo de lo que este país y su gente me brindaron, donde nunca me faltaron posibilidades de estudiar, ni tampoco trabajo, siendo estudiante y luego como profesional.

PROPUESTAS

Producción

El Departamento de Salto se destaca porque, tiene todos los tipos de Producciones que

existen en el País:

Es el segundo productor de carne del País, primer productor de lana, posee una cuenca láctea, actualmente muy disminuida pero con un gran potencial si se le brindan las condiciones adecuadas en cuanto a rentabilidad a los productores, principal productor de cítricos para exportación y mercado interno, principal productor de Arándanos, segundo polo de producción hortícola; además de 4 industrias vitivinícolas.

Con todo este potencial productivo, es insólito el estado económico y financiero en que se encuentra nuestro Departamento. Sólo una serie de malas administraciones lo pueden explicar. De manera que desarrollando políticas de estímulo que promuevan su crecimiento y fomentando el establecimiento de nuevas empresas sobre todo de cultivos intensivos; ya estaríamos bajando el alto índice de desempleo que existe hoy en Departamento.

Desarrollo

En cuanto a políticas de Desarrollo, es imprescindible preparar a nuestros jóvenes para enfrentar el desafío de las nuevas fuentes de empleo que nos depara el siglo XXI. La irrupción de nuevas tecnologías, necesitan gente capacitada fundamentalmente en informática e idiomas con predominio del inglés, debido a que desde una maquinaria agrícola hasta una fábrica y por supuesto empresas de software; son operadas por computadores.

Tenemos hoy en el País herramientas de estímulos de índole impositivos muy atractivos para el establecimiento de empresas ; como la Ley de Inversiones, el régimen de Zona Franca, la ley de Parques Industriales y otras e índole Municipal.

Pero sin dudas lo que buscan estas empresas Internacionales es gente capacitada y en eso debemos extremar nuestro esfuerzo en buscando un mayor desarrollo en nuevos emprendimientos.

Debemos además desarrollar el Turismo, diversificando y los atractivos para lograr atraer a más turistas y que se queden más tiempo. Para ello también es sumamente importante capacitar a los diferentes operadores. Cada Salteño debe ser un buen Anfitrión si queremos desarrollar el Turismo.

Trabajo

Es una de las mayores demandas de los Salteños, en la medida que logremos los objetivos de fortalecer las empresas establecidas, al mismo tiempo de atraer nuevas, con las medidas antes mencionadas, lograremos mayores puestos de trabajo para nuestra gente; tanto no calificados, como especializados . Si a eso le sumamos que en el próximo presupuesto está previsto un fortalecimiento al Ministerio de Viviendas, se reactivará la construcción, sector que ocupa mucha mano de obra.

El objetivo es trabajar para lograr el pleno empleo que hace años caracterizó y destacó a nuestro Departamento.

Iinversión

Es un elemento imprescindible para lograr el crecimiento y desarrollo de nuestro Departamento y la atracción de Inversiones radica en crear un escenario atractivo para el establecimiento de los futuros inversores, a los que además de las herramientas ya descriptas, la disponibilidad de gente capacitada; debemos proporcionarles Seguridad Jurídica y condiciones que las hagan competitivas, tanto en el contexto Nacional como Internacional. Me refiero a las ya mencionadas, energía limpia y con precios similares a los de la región, estabilidad económica y social y un tipo de cambio adecuado, entre otros.

«Tenemos la seguridad que vamos

a trabajar para que Salto crezca en oportunidades y empleo»

Andrés Lima, Frente Amplio:

Andrés Lima, candidato frenteamplista, nació el 31 de octubre de 1973. Tiene 4 hijos: Conrado, Berenice, Santino e Isabella. Actualmente casado con Analía Fernández, su familia se compone además por su madre Mariel y sus hermanos Álvaro y Ana. Así prosiguió el diálogo para este informe:

-¿Dónde estudió?

Fui a la Escuela 3, al Liceo 1 y al Liceo 5. Estudié en Universidad de la República, Sede Salto, y me recibí de abogado en 2001.

-¿Actividades fuera de la política?

Fui Líder de Grupo de Adolescentes y Jóvenes en la ACJ, y abogado y juez canónico en el Tribunal Eclesiástico de 2da. Instancia de la Iglesia Católica.

-¿Pasatiempos?

Me gusta la música, soy profesor de piano; leo mucho; escribo, publiqué en 2019 el libro «Un orden para las cosas», y estoy escribiendo uno sobre estoicismo. Hago deporte (bicicleta).

-¿Por qué quiere ser Intendente?

He ido acumulando una experiencia en la gestión que es muy valiosa. Edil en la Junta Dptal. (2005-2010) y durante un año en ese mismo periodo, fui presidente de la Junta. Fui diputado en el periodo 2010-2015 y luego reelecto en 2014, renunciando a mi banca al ser electo en el 2015 como Intendente. Asumo la Intendencia en la peor crisis financiera y económica de su historia y gracias a esa experiencia y a una gestión organizada, pudimos sacar adelante a la Administración, aún enfrentando ni bien iniciado el periodo, catástrofes climáticas como inundaciones y granizadas, que afectaron a gran parte de la población o como la emergencia sanitaria con Dengue y Leishmaniasis. Aun así pudimos gobernar, sin mayorías en la Junta y sin un presupuesto propio. Pese a eso sacamos a Salto adelante, brindando en forma óptima los servicios esenciales que la población requiere e invirtiendo en la mejora de calles y alumbrado público. Pero 5 años no alcanzó para poder llevar a cabo los planes de desarrollo que tenemos, quedó mucho en carpeta, algunas cosas debido a no contar con el presupuesto adecuado para hacerlo y otras porque en la situación descripta anteriormente priorizamos la emergencia. Tenemos un equipo preparado, con experiencia, y tenemos la seguridad que vamos a trabajar para que Salto crezca en oportunidades y empleo, el departamento tiene un gran potencial.

-¿Una síntesis de ideas sobre Producción, Desarrollo e Inversión?

En producción hacemos una fuerte apuesta a lo que va a ser la Central Hortícola del Norte, promoveremos y coordinaremos la ampliación de mercados hacia la exportación de la producción departamental, impulsaremos experiencias piloto de industrialización, promoviendo y apoyando el estudio de construcción del Parque Agroalimentario. Buscar complementariedad alimenticia con Argentina y Brasil, identificando nuevos mercados para alimentos locales. Explorar oportunidades de exportación por aeropuerto de Concordia y promover el transporte fluvial de la producción través del puerto de barcazas y la ampliación del ramal ferroviario y revisar diagnóstico de pertinencia del puente Salto-Concordia Mejoraremos la planificación integral de las inversiones departamentales, tanto de aquellas realizadas con fondos propios como las que se realizan con partidas nacionales e internacionales, como las obtenidas recientemente a través fondos asociados a mitigar efectos del cambio climático.

Panificación de obras de infraestructura en articulación con los criterios de planificación departamental, con una visión estratégica de mediano y largo plazo. Desarrollaremos una cartera de proyectos con una agenda propia que permita organizar y priorizar el conjunto de acciones a desarrollarse en el departamento. Hay muchos de estos proyectos ya existen, pero están en etapas diversas de desarrollo y financiación, es necesario concentrarse en lo nuevo, en aquellos planes, proyectos y obras que configuren el desarrollo genuino de la ciudad y el departamento.

Esto no es posible si no se consolidan tres componentes fundamentales que son, por un lado, la consolidación de cuadros técnicos formados y capaces que den viabilidad genuina a las ideas, por otro lado, la incorporación de la participación social que permite el encuadre adecuados entre la propuesta y la necesidad real de las personas, por ultimo pero no menor, la capacidad de gestión, la capacidad de identificar fuentes de recursos y financiación para llevar a cabo la propuestas a través de una ejecución adecuada y eficiente. El proyecto El Milagro, del grupo La Tahona Inversiones, a realizarse en la zona del By Pass, entre la Gaviota y la zona de Barrio Artigas, es un proyecto de desarrollo turístico, habitacional y de servicios, donde se enmarca en un perfil rural-turístico y suburbano con una parte de servicios de avanzada. Este proyecto se desarrollará sobre tres ejes estratégicos: el de Aldea Turística, el de Aldea de Campo y Parque de Servicios de Avanzada, que permitirá a Salto tener una inversión en 10 años de 616 millones de dólares. Generará un incremento en el PBI departamental de 458 millones de dólares durante los 10 años de vida del desarrollo.

-¿En cuanto a Trabajo?

Se prevé generar durante toda la vida del proyecto 13.550 nuevos puestos de trabajo. Habrá un fuerte crecimiento del Turismo Termal, que en término de divisas se estima que este emprendimiento generará 21 millones de dólares por año. Con respecto a las finanzas públicas, tendrá un efecto benéfico sobre la recaudación, estimándose que por cada punto porcentual que aumente el PBI local, la recaudación aumentará 1,08 %. Este proyecto se consolida como uno de los mayores proyectos de inversión en Salto, con impactos positivos en la población: será un generador directo de mano de obra, generara una fuerte sinergia en la economía salteña y permitirá acelerar procesos que ya están presentes en la economía salteña.

«Estar en política es una manera de ser un poco más libres»

Cr. Soledad Marazzano – Frente Amplio

Nací el 2 de mayo de 1974 en el Sanatorio Salto de la ciudad de Salto.

En casa somos mis hijas, mi pareja y yo. La familia más extendida está compuesta por mis padres, mi hermano, su esposa y mis sobrinos. Tengo muchos tíos y primos. La vida me fue regalando más familia de amigos, compañeros, conocidos. Todos van dejando huellas y enseñanzas en el camino.

Estudios primarios y secundarios/Otros estudios

Soy hija de la educación pública. De 1º a 6º de primaria fui a la escuela Nº4, Juan Zorrilla de San Martín. El liceo lo cursé de 1º a 4º en el IPOLL, Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Fui alumna fundadora del Liceo Nº5, Armando I. Barbieri donde hice 5º de Humanística y 6º de Economía. Con 17 años me fui a Montevideo a estudiar la carrera de Contador Público en la Universidad de la República.

Actividades

Soy madre en tiempo completo. Trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desde el año 2010, lo que significa que dos días a la semana no estoy en Salto.

Pasatiempos

Me gusta disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida como maravillarme de los atardeceres de Salto, una copa de vino, una charla con amigos, sentarme al lado de la estufa, el aroma de los jazmines, comer naranjas al sol, caminar al lado del río.

¿Cree en Dios?

Vengo de una familia católica. Soy bautizada, tomé la comunión y la confirmación. Siendo niña aprendí a rezar, luego fue la forma que aprendí a conectarme con lo espiritual. Meditar creo que es una aproximación más exacta de lo que hago ahora, miro a mi interior. A ese lugar donde está la fortaleza, el ser, el sentir. Es la forma que he encontrado para conectar intelecto, sentimiento, corazón y cerebro. Trato de ser capaz de estar en paz con el espíritu.

¿Por qué Intendente?

Me metí a hacer política desde muy joven por dos cosas. Primero, porque aprendí que además de los afectos íntimos, no hay nada más valioso que la libertad. Y cuando una persona se desvincula de la política, cuando la desprecia diciendo que es una pérdida de tiempo, lo que está haciendo es permitir que su vida sea organizada por otros. Pierde libertad. Por eso respeto tanto a los militantes. Estar en política es una manera de ser un poco más libres, incidiendo o controlando un poco más las cosas importantes que afectan la vida propia y la de nuestros seres queridos. Hay muchas formas de hacer política. Participar en partidos, sindicatos, gremios o comisiones barriales o culturales. Cada uno elige la que más le gusta o puede. Pero no puedo imaginarme lejos de la política, viendo, sin meterme, que otros definen cosas relativas a mi salud, la educación de mis hijas, se meten con mi trabajo, mis derechos, o que transforman en mercancía cosas vitales como el agua, el aire y hasta la dignidad. A veces me enojo, otras me decepciono, como todo el mundo, pero aunque lleve tiempo y energías, siempre termino haciendo política porque amo mi libertad. El segundo motivo, porque me da mucha bronca la injusticia. Si bien nuestro país, con los gobiernos del FA, ha avanzado mucho en términos de justicia, falta muchísimo aún. Hay mucho por hacer.

Desde la izquierda decimos que los esquemas de derecha no solo carecen de solidaridad, sino también de inteligencia. Por eso participo en la política y en el Frente Amplio.

PROPUESTAS

Producción

En referencia a la producción de alimentos, dada su importancia como generadora de puestos de trabajo, se deberá seguir de cerca la construcción de la Central Hortícola del Norte, acompañando y trabajando en conjunto con la intergremial Salto Hortícola.

Por otro lado, los estudios demuestran y la experiencia enseña, que al ser productores de alimentos, también tenemos la posibilidad de industrializarlos. Se extiende el trabajo más allá de la zafra, se recupera la inversión y aumenta el número de empleos y los salarios.

Desarrollo

La estrategia a aplicar en el territorio implica entender al desarrollo local como un proceso de construcción y cambio social de múltiples dimensiones (económicas, productivas, sociales, políticas, culturales, institucionales, urbano, ambientales). El abordaje integral y articulado de todas estas dimensiones debe estar presente en todas las decisiones que se generan en un territorio, por lo tanto, exige a quienes gobiernan, un enfoque sistémico constante.

Trabajo

El Gobierno Departamental es un actor clave en la generación de empleo, entendiendo que su rol debe ser el de articulador entre el Gobierno Nacional y las políticas desarrolladas por éste, y las empresas existentes y nuevas a instalarse en el territorio, captando fondos para el desarrollo de las diferentes oportunidades de inversión. Creemos fundamental tomar como referencia las líneas surgidas del trabajo participativo «Agenda de Desarrollo Económico-Productivo Salto 2030», donde el Turismo, la Ciudad del Conocimiento y la Producción de Alimentos, surgen como los tres ejes a priorizar en el territorio, transversalizados por la logística, el transporte y el sector de tecnología de la información y la comunicación.

El Turismo, «es un complejo productivo dinámico con potencialidad de transformación de la matriz productiva nacional a futuro, no solo por su creciente impacto sobre la economía, sino porque dada su transversalidad, tiene derrames positivos a nivel social, cultural y territorial» que aspira a aprovechar los recursos del Departamento para la generación de puestos de trabajo e ingresos genuinos.

«Puedo aportar mucho, junto a mi equipo, a mejorar la difícil situación actual de nuestro departamento»

Dr. Gonzalo Leal – Partido Colorado

Fecha y lugar de nacimiento.

Nací en el Casmu 2 (Abreu y 8 de 0ctubre) en Montevideo, un 10 de Mayo de 1968.

Familia

Soy casado con la Dra. Paula Tassani; tenemos cuatro hijos: Mateo, Octavio, Justino, y Ema.

Estudios primarios y secundarios/Otros estudios

Primero y segundo en la Escuela N°1. Luego, en el Colegio Salesiano hasta terminar el liceo (ciclo básico). Bachillerato, es decir quinto y sexto, en el Liceo IPOLL Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Residencia en cirugía Hospital Maciel. Becado en Belho Horizonte (Minas Gerais – Brasil).

Actividades

Integré el Club de Leones Salto Centro, siendo Presidente y Jefe de Zona.

Pasatiempos

Me dediqué mucho a la natación; fui Campeón Nacional con varios récord nacionales. De veterano competí como Máster y cada vez que puedo vuelvo al agua.

¿Cree en Dios?

Sí, creo en Dios, aunque no soy muy practicante.

¿Por qué Intendente?

Porque entiendo que puedo aportar mucho, junto a mi equipo, a mejorar la difícil situación actual de nuestro departamento. Además, tengo las ganas y la fuerza necesaria. Estoy en una edad, en la que creo que es muy buena para abordar su complejidad Aprendo rápido y, mi profesión, sobre todo mi especialidad, me han dado el carácter ejecutivo que se necesita en estos casos Salto sufre una grave fractura social que genera violencia, delito, consumo, tráfico de drogas e inseguridad. Han cambiado las relaciones de convivencia entre los ciudadanos, alejándonos de nuestro ideal de comunidad integrada.

PROPUESTAS

Necesitamos recomponer nuestra ciudadanía y recuperar la convivencia armónica, es un rol fundamental de la Intendencia junto a otras Instituciones trabajar de forma coordinada para este difícil proceso. La fragmentación social responde a elementos de distintas características, se buscarán soluciones de diferentes áreas funcionando coordinadamente. Trabajaremos en un Salto inclusivo, que trabaje fuertemente para remover las barreras que le impiden a las personas con discapacidad desarrollarse en plenitud.

ÁREA SOCIAL

La importancia de los Espacios Públicos

Devolver la dignidad y calidad a los espacios públicos. Vamos a trabajar junto a los habitantes, planificando los espacios públicos, desde una visión integradora, buscando un entorno saludable, atendiendo las necesidades: térmicas, acústicas, la calidad del aire, la percepción de seguridad, la limpieza, entre otras cosas. Orientar el diseño a partir de las características esenciales de lo que siempre nos fue propio, para construir lo nuevo.

Bajada Pública para embarcaciones al río Uruguay.

Vamos a trabajar en tener una bajada al río pública, ubicándola entre la Prefectura y el Muelle Negro. Estamos convencidos de la necesidad, no sólo para el uso de la Prefectura ( actualmente solicita permiso para utilizar la bajada del Club Remeros ) sino también para uso de todas las personas con embarcaciones. Queremos un Salto integrado al río Uruguay.

Recuperación del Parque Harriague y Zoológico Municipal

Vamos a trabajar en la recuperación del Parque Harriague, polo estratégico no sólo de nuestra ciudad sino también del departamento.

Sabemos del enorme valor patrimonial y vegetal del Parque, proponemos un plan de trabajo junto con los ciudadanos.

Transformación del Zoológico Municipal. Nos comprometemos a dar solución a las inadecuadas condiciones en que viven los animales en el predio. Queremos un Zoológico que eduque y respete la naturaleza.

Complejo Deportivo y Cultural del espacio Bernasconi

Centro de Atención Integral. Vamos a trabajar en prevención primaria y secundaria del consumo de las diferentes drogas, en una de las zonas más vulnerables de la ciudad, cerrando una determinada área que presenta una infraestructura propicia para el objetivo propuesto: Gimnasio Bernasconi, Cancha de Fútbol, Piscina Municipal y Policlínica ASSE. Trabajaremos en los acuerdos con los distintos Organismos del Estado para la coordinación y eficacia del proyecto.

Trabajar en la fase primaria. La prevención es el eje fundamental, vamos a trabajar con el deporte y la cultura. La gran mayoría de la población liceal cree que el consumo de marihuana no presenta riesgos para la salud y se encuentra en un aumento sostenido. Vamos a trabajar en talleres y charlas con personal formado.

Trabajar en la fase secundaria. Vamos a formar equipos que brinden el apoyo necesario para las familias afectadas por el consumo de drogas y violencia.

Trabajar en la fase terciaria: Centro de Rehabilitación. Vamos a trabajar para dar respuesta al consumo problemático, insistiendo a nivel Nacional en la Ley de Internación Compulsiva Con voluntad anticipada , proponiendo un Centro de Rehabilitación en el Departamento gestionado por una Fundación coordinando con los distintos Organismos del Estado.

DESARROLLO ECONOMICO

Estamos en una situación de desempleo, falta de inversión, no solo queremos los emprendimientos de grandes capitales sino impulsar las pequeñas y medianas empresas PYMES.

Una infraestructura de calidad es clave para el buen funcionamiento de la economía para la conexión de las personas en el departamento, en el país y con nuestros vecinos.

Salto tiene un gran potencial turístico, factor fundamental para el desarrollo económico. No solo genera trabajo, nos impulsa a preservar nuestra cultura y a esforzarnos por ser un departamento cada vez mejor, más atractivo para nuestros visitantes y para la población local.

Trabajar en la conectividad

Mejoramiento de Rutas. Nos comprometemos a trabajar y exigir a los distintos organismos que correspondan, la necesidad de mejorar nuestras Rutas Nacionales y Caminos Vecinales. Vamos a mejorar la calidad de los trabajos ejecutados, reduciendo los retrabajos con pliegos y licitaciones más eficientes. Buscando mejorar las soluciones técnicas a emplear.

Soluciones multimodales: fluvial, ferroviaria y aérea. Vamos a trabajar en las soluciones multimodales, el transporte fluvial, ferroviario y aéreo. Salto cuenta con el Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides, trabajaremos en la mejora y transformación de su operatividad. Nos comprometemos a trabajar con los distintos organismos CARU y ANP, en las diferentes propuestas de navegabilidad del Rio Uruguay y Daymán.

Acuerdos Público / Privado

Vamos a trabajar en potenciar este tipo de acuerdos Trabajaremos en la cercanía de los sectores público y privado, posibilitando la integración de ambos para mejorar y trabajar de forma eficiente. Desarrollaremos el marco necesario para aplicar las ideas de innovación y emprendedurismo

Medidas para el fortalecimiento del turismo

Desarrollo de la marca Destino Termas. Vamos a trabajar, no solo en campañas de marketing para fomentar el turismo todo el año ,sino también en estudios y mediciones estadísticas para la toma de decisiones serias y comprometidas.

Agenda Departamental de actividades. Vamos a desarrollar una agenda Departamental accesible y atractiva que facilite la información promocione fiestas y desarrolle diferentes Zonas de nuestro Departamento.

Hecho en Salto

Vamos a trabajar para que nuestros productos puedan comercializarse, haciéndolos conocer en el exterior a través de nuestra cancillería.

Central Hortícola del Norte

Equipo Técnico. Vamos a impulsar y apoyar el proyecto de la Central Hortícola del Norte, brindando el equipo técnico de funcionarios de la Intendencia para seguir con el trabajo de comienzo y ejecución del proyecto.

«Hoy hay 19 mil salteños sin empleo, ahí está nuestro eje, mostrar que este es un gran lugar para invertir y que esa inversión genere mano de obra para todos los salteños»

Para Germán Coutinho

Germán Coutinho es actualmente Senador de la República y ex intendente de Salto en el período 2010-2015. Fue periodista deportivo y empresario. EL PUEBLO dialogó con él para conocer un poco más de su persona y de su pensamiento sobre algunos temas que tendrán un rol importante en el futuro del departamento.

- ¿Cuándo y dónde nació?

– 1° de abril de 1970 en Salto.

- ¿Cómo se conforma su familia?

– Estoy casado con Ianina Mangnone hace 27 años. Tengo cuatro hijos, Carlos Martín de 27 años, María del Pilar con 22, María Ianina con 18 y Germán Manuel con 11 años.

- ¿Dónde cursó sus estudios?

– Fui a la Escuela N° 3, Liceo Salesiano, Liceo IPOLL y Facultad de Agronomía.

- ¿Tiene alguna actividad por afuera de la política?

– Me dedico exclusivamente a la actividad política, a la función de Senador de la República.

- ¿Tiene algún pasatiempo?

– Varios, me gusta mucho el fútbol, sigo a mi cuadro Universitario, me gusta mucho compartir los tiempos que tengo con la familia.

- ¿Cree en Dios?

– Sí, creo en Dios.

- ¿Por qué intendente?

– Porque creo que estoy en el momento justo, con la experiencia necesaria con cinco años en el gobierno de (Eduardo) Malaquina (2000-2005), cinco años de mi gobierno (2010-2015), cinco años en el Senado de la República (2015-2020). Siento que Salto está en su momento más difícil, por eso siento que soy la persona más preparada para poder, desde la intendencia, liderar nuevamente a este departamento en todos sus aspectos. Siento que soy el más preparado en conocer la intendencia, el más preparado en conocer el Congreso de Intendentes, el más preparado en conocer el Estado, el más preparado en conocer los Presupuestos departamentales, nacionales y a nivel de los escenarios internacionales, y soy el más preparado en conocer la Ley de Urgente Consideración y el proyecto de Presupuesto del actual gobierno nacional, que son las nuevas normas de este país, sé cómo impulsar desde el Estado en toda su dimensión para conseguir lo mejor para el departamento y en este momento también sé cómo generar empleo para los salteños.

- En breves palabras: Producción.

– Hay que apostar fuertemente a la diversidad de la producción en todos sus aspectos, pero principalmente tomar no como un tema residual a la citricultura, que a pocos les importa en todo el escenario nacional, y en Salto es uno de los escenarios que le va la vida porque el 90% de la citricultura está en Salto y en Paysandú. También hay que trabajar en los sectores hortícolas, volver a tener las cuencas en todos los aspectos, y principalmente también apoyar y apostar a esa diversidad de productos que hay.

- Desarrollo.

– Más allá que el crecimiento en los últimos veinte años fue muy grande, vuelve a estar en el camino el «Salto Termas» para generar fuentes de trabajo. Y después todo lo que requiere al Salto como Ciudad Universitaria, por lo que hay que fortalecer lo universitario. No podemos tener personas que se preparan, estudian y que el 40% de las personas que salen de la universidad después no tengan trabajo.

- Trabajo.

– Es mi mayor desvelo. Tenemos que apostar fuertemente al capital y a la inversión, como ya lo hicimos. En el 2010 cuando llegamos a la intendencia de Salto, el departamento estaba en el podio de la desocupación. Entonces comenzamos a generar facilidades para emprendedores y emprendimientos, generando inversión con nuevas normas para el Plan Director y recibiendo las mayores inversiones en diferentes sectores. Hoy hay 14 mil salteños desocupados y 5 mil subempleados. 19 mil salteños sin empleo, ahí está nuestro eje, volver a que este sea un gran departamento, que funcione todo para poder volver a mostrar que este es un gran lugar para invertir y que ese capital e inversión genere mano de obra para todos los salteños que hoy están viviendo y padeciendo el tema de no tener un trabajo.

- Inversión.

– Inversión privada, inversión pública. Nosotros invertimos más de 100 millones de dólares en nuestro período y generamos la obra pública, muchas obras, como piscinas, récord en cordón cuneta, en calles. Hicimos una inversión pública muy grande, y después inversión privada, como fue el primer barrio de viviendas social que fue el Laureles, la reapertura del frigorífico municipal, hoteles, nuevas normas para que haya edificios, volver a generar el boom de la construcción para que haya inversión y volver a generar puntos importantes y estratégicos de acuerdo a la ubicación del departamento para generar así inversiones.

«Quien sea el intendente debe entender la necesidad de

hacer un plan estratégico a 5 o 10 años y que todo el mundo se siente alrededor de la mesa para desarrollar ese plan»

Miguel Feris

Miguel Feris es empresario. Fue durante años presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, así como también presidente de la Cámara Empresarial del Interior, y ahora quiere ser intendente de Salto por el Partido Colorado. EL PUEBLO dialogó con él para conocer un poco más de su persona y de su pensamiento sobre algunos temas que tendrán un rol importante en el futuro del departamento.

- ¿Cuándo y dónde nació?

– 15 de febrero de 1968, en el Sanatorio Salto.

- ¿Cómo se conforma su familia?

– Mi familia está compuesta por mi esposa y por mis tres hijos, Julieta, María Dolores y Baltasar. También tengo dos nietos.

- ¿Dónde cursó sus estudios?

– Hice la escuela y el liceo en el Salesiano, pero terminé mis estudios en el IPOLL.

- ¿Tiene alguna actividad por afuera de la política?

– Soy empresario.

- ¿Tiene algún pasatiempo?

– Cuando tengo tiempo libre me dedico a disfrutar de mi familia.

- ¿Cree en Dios?

– Sí, creo en Dios.

- ¿Por qué intendente?

– Por lo que he dicho más de una vez, me cansé de pedir que hagan la gestión, entonces me decidí a hacer yo la gestión para que Salto vuelva a vibrar y a ser Salto, aquella ciudad y departamento que eran pujantes y con desarrollo, y ya no quedarme en los pasillos o en algún asado quejándome.

- En breves palabras: Producción.

– La producción es el capital más grande que puede tener el departamento en economía real. La producción es el derivado del trabajo y es lo que sustenta a la economía departamental.

- Desarrollo.

– Ahí tenemos un tema de diferenciar lo que es el desarrollo humano del desarrollo económico. En lo que tiene que ver lo de desarrollo humano, indudablemente que es muy importante lo que es el estudio y la preparación, mientras que lo que es el desarrollo económico tiene que ver mucho con la infraestructura, porque sin infraestructura no hay desarrollo, esto es básico. La infraestructura puede ser mediante inversión pública, principalmente, también puede ser inversión pública-privada, que es lo que permite desarrollar el departamento como tal. Si no hay inversión pública, las inversiones no llegan, y las empresas que están en el departamento no pueden sacar su producción.

– Trabajo.

– El trabajo es lo que dignifica a cualquier ser humano. Todos trabajamos para recibir un salario o un lucro, que es lo que sustenta a la familia, y que además sustenta a cualquier organización social. Por lo tanto, el trabajo es primordial en cualquier persona y es hoy el mayor problema que tiene el departamento. Es el mayor de los desvelos y es lo que está provocando los mayores índices de pobreza que hoy tiene Salto, pueden verse grandes bolsones de pobreza debido al trabajo, o mejor dicho, a su ausencia. Y en el trabajo se debe tener claro que hay una gran cantidad de trabajo, pero tenemos que apostar a uno que sea de calidad, y con un salario que sea de calidad.

– Inversión.

– El mundo anda buscando inversiones, por lo tanto, Salto no es la excepción. Todo el mundo anda buscando inversiones y tratar de que vayan para tu lado. Como dice la jerga, llevar grasa para tu asado. No es fácil atraer inversión si no tenemos un buen paquete de beneficios para que puedan venir inversiones al departamento, y eso es un gran debe que tiene Salto que no ha sabido ir a pelear o a golpear puertas en Montevideo para poder atraer inversiones con los beneficios que hay y aumentar un poco más por estar al norte, ya que hay la posibilidad de traer, indudablemente que hay un costo de flete y de distancia de los grandes centros urbanos, pero ese va a ser el próximo desafío para quien esté gobernando o la coalición o grupo que esté gobernando en el departamento.

Va a ser importante atraer las inversiones, que sean de calidad y que generen muchos puestos de trabajo. Las posibilidades están para que se desarrolle en un montón de cosas. Estaría muy bueno que todos nos juntemos a trabajar para conseguir la mayor cantidad de inversiones para el departamento.

– ¿Se puede lograr juntar a todos con esa meta?

– Yo creo que sí. El día después de las elecciones voy a tratar de que quien sea el intendente electo por Salto entienda la necesidad de hacer un plan estratégico a cinco o diez años y que todo el mundo se siente alrededor de la mesa para desarrollar ese plan estratégico, ponernos una fecha tentativa y que no sea con mucho tiempo. Ya lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a decir, las ciudades que podés mirar y que han tenido desarrollo han sido, por ejemplo, Curitiba en Brasil o Rafaela en Argentina, y ellos han seguido un modelo de tener un plan estratégico donde están todos los actores políticos y los sociales, la universidad y los trabajadores. No hay otra manera, no hay otra receta, porque cada vez que cambiamos el gobierno, cada gobernante viene con su impronta o con su librito, destruye lo que hizo el otro y enseguida comienza una feroz competencia con la oposición, y me parece que uno tiene que empezar a construir desde ese lugar y no seguir dividiendo, si no las consecuencias las paga la población, y ya ha quedado demostrado que en estos cinco años no se invitó a participar en ningún momento a la oposición, y estamos viendo los resultados. Entonces, hay que trabajar juntos con quien esté gobernando y quien tenga que estar en la oposición, gobernando pero pensando en el desarrollo del departamento y en la calidad de vida de sus habitantes.