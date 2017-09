El próximo lunes 11 de setiembre comenzarán las calificaciones de ovinos y bovinos que participarán de la nueva edición de la Expo Prado.

Lunes 11:

8 a 14 hs. Ingreso Bovinos Razas Lecheras Embarcadero 19 de Abril

Holando, Normanda y Jersey

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central

9 hs. Pista 1 Suffolk

11hs. Pista 1 Ile de France

9 hs. Pista 2 Texel

9 hs. Pista 3 Hampshire Down

9 hs. Pista 4 Southdown

10 hs. Pista 4 Poll Dorset

9 hs. Pista 5 Frisona Milchschaff

14 hs. Pista 1 Corriedale

14 hs. Pista 2 Texel

14 hs. Pista 3 Merino Dohne

15 hs. Pista 3 Merilin

14 hs. Pista 4 Cuarto de Milla

14 hs. Jurado Calificación Suinos Galpón Suinos

17 hs. Remate Ovinos Razas: Hamp. Down, Suffolk, Frisona Milchschaff, Galpón 5

I. de France, Poll Dorset, Southdown

20 hs. Remate Reproductores Cuarto de Milla – Soc. C. Cuarto de Milla Manguera

19 hs Comienza desagote Concurso producción Normanda Tambo

20 hs. Remate Especial – “Madres Superiores” – Soc. C. de Hereford Multiespacio.

Martes 12 de Setiembre

7 a 12 hs. Retiro de equinos 1er. Turno a excepción de Grandes Campeones. Embarcadero Pelossi

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central

9 hs. Pista 1 Corriedale

9 hs. Pista 2 Ideal

9 hs. Pista 3 Romney Marsh

9 hs. Pista 4 Hereford y Polled Hereford (hembras)

14 hs. Pista 1 Corriedale

14 hs. Pista 2 Brahman

14 hs. Pista 3 Merino Australiano

14 hs. Pista 4 Hereford (machos)

14:30 hs. Pista 2 Braford

18 hs. Remate Ovinos Raza Texel Galpón 5

Segundo y tercer desagote Concurso producción Normando Tambo

Primer desagote Concurso de producción Holando Tambo.

Miércoles 13 de Setiembre

Ordeñe concurso de producción Normando Tambo.

Segundo desagote Concurso de producción Holando Tambo.

8 a 17 hs. Entrada de Equinos 2do. Turno.

Percherón, Akhal Teke, SPC, Deportivos, Criolla Emb. Pelossi.

9 hs. Concurso de vellones de la raza Ideal Galpón 5.

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central.

9 hs. Pista 1 Aberdeen Angus (hembras)

10 hs. Pista 2 Charolais

9 hs. Pista 3 Shorthorn

9 hs. Pista 4 Polled Hereford (machos)

14 hs. Pista 1 Aberdeen Angus (hembras)

14 hs. Pista 2 Belted Galloway.

15 hs. Pista 2 Limousin

14 hs. Pista 4 Polled Hereford (machos).

12 hs. Lanzamiento del libro de los 80 años de la Soc. C. de Corriedale Multiespacio

y entrega de premios – Organiza: Soc. C. de Corriedale

15 hs. Remate Elite y de reproductores Raza Corriedale – Soc. C. de Corriedale Galpón 5.

16 hs. Remate Razas: Merilin, Ideal, Merino Australiano, M. Dohne Galpón de Ventas.

17 hs. Valdez TV realiza 4º Remate Virtual.

“La Pantalla de Valdez” – VALDEZ & CIA. Stand Valdez & Cía.

19 hs. Remate Raza Braford “Noche Braford” – Soc. C. de Braford Multiespacio

Ultimo ordeñe Concursos de producción Normando Tambo

Tercer desagote Concurso de producción Holando Tambo.

Jueves 14 de Setiembre

Primer ordeñe Concurso de Producción Holando Tambo

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central.

9 hs. Pista 1 Aberdeen Angus (machos)

10 hs. Pista 2 Caprinos

10 hs. Pista 3 Jersey

14 hs. Pista 1 Aberdeen Angus (machos)

14 hs. Pista 4 Percherón

14.30 hs. Pista 4 Akhal Teke

15 hs. Pista 4 Deportivos

16 hs. Pista 4 Shetland Pony

17 hs. Remate Razas: Charolais, Brahman, Limousin, Shorthorn Galpón de Ventas

Segundo ordeñe Concursos de Producción Holando Tambo.

Viernes 15 de Setiembre

9 hs. Jurado de Jóvenes Angus Manguera.

9 hs. Charla previa a Jurado Jóvenes Soc. C. Hereford – (Pista 4) Ruedo Central.

11 hs. Entrega de premios Jurado de Jóvenes Angus Manguera.

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central.

9 hs. Pista 1 Criolla

9 hs. Pista 2 Brangus

9 hs. Pista 3 Holando

10.30 hs. Pista 4 Jurado Jóvenes Hereford

14 hs. Pista 1 Criolla

14 hs. Pista 2 Normando

14 hs. Pista 3 Holando

15 hs. Pista 4 Desfile de animales Hereford a venta

14 hs. Campeonato de Herradores Manguera

• Ojo de águila

• Herrado en dupla

• Demostración de forja

15 hs. Remate de Suinos Galpón Suinos

16 hs. Remate Razas Hereford y Polled Hereford Galpón de Ventas

18 hs. Remate Raza Holando Uruguayo, Normanda y Jersey Galpón Nro. 1

18 hs. “Noche Angus” Remate de vientres y animales de Exposición Multiespacio

Soc. Criadores de Aberdeen Angus.