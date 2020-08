Tras la presentación de las grandes líneas del proyecto a los legisladores de la coalición de gobierno y los ministros, el Poder Ejecutivo sigue trabajando en el cierre de las cifras para el proyecto de ley de presupuesto, que por plazo constitucional debe ser enviado este lunes al Poder Legislativo.

Según se informó a Subrayado por fuentes del gobierno, falta cerrar la negociación con la ANEP por el presupuesto para la educación. De acuerdo a lo resuelto en el Codicen, que por autonomía eleva su propia propuesta, se plantea un 3% de aumento al presupuesto actual. En el Poder Ejecutivo entienden que no están lejos de esa cifra.

Una vez ingresado, el miércoles 2, la Comisión de Presupuesto armará la agenda de trabajo y desde el 7 de setiembre comenzarán las sesiones, con la presencia de la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

Ambas cámaras tienen 90 días para aprobar el proyecto, que en principio tendrá el apoyo de la Coalición Multicolor, aunque hay aspectos particulares donde cada partido impulsará cambios. En particular El Observador informa que Cabildo Abierto no está de acuerdo con el ajuste adicional proyectado para el personal militar.

Mientras tanto el PIT-CNT se movilizará frente al Palacio Legislativo el 10 de setiembre y hará un paro general el 17, al considerar que el presupuesto afectará los servicios del estado, las políticas sociales y trae aparejada pérdida salarial.