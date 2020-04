La vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió este jueves con el presidente Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva.

Argimón le transmitió la agenda de trabajo del Senado, teniendo en cuenta la remisión de la Ley de Urgencia la Rendición de Cuentas y el Presupuesto, durante este año.

Respecto a las medidas adoptadas en el marco de la emergencia por el coronavirus, Argimón dijo que el Senado priorizará las sesiones presenciales, aunque no descartó que si un legislador, por temas de salud, no pueda asistir participe de manera remota.

Para la vicepresidenta, seguramente haya aspectos de la Ley de Urgencia sobre los que no exista unanimidad de los legisladores que integran la coalición multicolor y que se quieran modificar. «Forma parte del fortalecimiento de cualquier texto normativo», indicó.

Argimón consideró que la base del proyecto será votada por los socios de la coalición, ya que integra el Compromiso por el país, firmados por todos los partidos.

El proyecto de Ley de Urgente Consideración, que contiene 502 artículos, ingresará por Senado sin modificaciones y será analizado por una comisión especial de 15 miembros, anunció Argimón.