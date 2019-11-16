EL PÚBLICO ACOMPAÑÓ

Publicado en 16.11.2019Imprimir

MILAGROS TATIANA SOUZA BOGADO
ERIKA YAZMIN MACHENSE FRAGA
MARTINA ECHENIQUE SUAREZ
MARIA FIORELLA MEIRELLES MURGAN
MAIA MAC EACHEN
STEFANNY SAN GIACOMO CAYETANO
MILAGROS ACEVEDO FAGUNDEZ ALCANTARA
NICOLE AGUSTINA FERNANDEZ PEREZ
TATHIANA ZATZA RODRIGUEZ
SINARA DIAS GARCIA
ROCIO FAGUNDEZ
MILAGROS ACERBIS CORTI
ANAHI JAZMIN UHALDE CERECETTO
MARIA PAZ DE LOS SANTOS
BRITNEY SOLEDAD RODRIGUEZ MEDINA
PILAR BERNECHE LOPEZ
ALEXANDRA MALENA PINTOS ROSSI
PAULA MERICA RODRIGUEZ
YARON PERUCHENA DE LOS SANTOS
JOHANNA VALENTINA DO SANTOS RELOBA
TATIANA SOTELO SILVEIRA
AYELEN SANGUINET
NAO RODRIGUEZ
ANTONELLA FAGUNDEZ
MELANY JAQUES VIERA
EVELIN SANCRISTOBAL SILVEIRA
ANA KAREN QUAGLIOTTO LOMBARDO
XIMENA SUAREZ
FLORENCIA SANCHEZ
MARIA PIA CERPA VOLPI
FLORENCIA PEREZ
MALENA RUBIDO
ROSITA CABRERA ALVEZ DA CRUZ
MANUELA TEXEIRA
MARTINA SEVERI ABOGADRO
BELEN ARDUINO ELIAS
PIERINA TAMBUCHO OSORIO
TATIANA ALVAREZ
FAUSTINA CHALELA ROLON
VALENTINA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS
PIA MACARENA DOMINGUEZ CAMEJO
ROCIO FAGUNDEZ
MIRANDA PIASTRI SELGAS
FERNANDA SILVA CANALI
JULIANA PASCALE BAUSERO
VALERIA TORENA RODRIGUEZ
VALENTINA ALVES
LORENA CAYETANO
MELANIE LEMOS FREITAS
KATALINA VIVAS MANERA
PATRICIA ABIGAIL AGUIRRE TEXEIRA
JADE BROLL SILVA
VALENTINA LIMA

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