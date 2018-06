Repercusiones de una temporada que otra vez tuvo el apoyo masivo del público desde el inicio mismo de la fase regular de campeonato

Eso sin dudas, y hace mucho tiempo, al menos desde hace cuatro, o cinco temporadas atrás, venimos opinando y diciendo que la disciplina había crecido a pasos agigantados en nuestro medio. Una vez culminada la temporada pasada 2016 – 2017, dijimos en su momento en éstas páginas que el Fútbol Sala salteño seguía creciendo, que no tenía “techo”, y definitivamente la disciplina estaba instaurada en el cronograma deportivo local. Ahora una vez finalizada esta temporada 2017 – 2018, no solo confirmamos lo que en su momento habíamos opinado, sino que lo dicho quedó avalado por el apoyo masivo del amante de la disciplina, el aficionado, y también el público en general, las cosas como son.

Una fase regular que tuvo en las tribunas de los escenarios de juego una cifra aproximada a las ochenta, cien personas (más – menos) en cada una de las etapas fijadas, y dicha cifra se fue incrementando paulatinamente según trascurría el campeonato en ambas divisionales.

La cifra fue creciendo en forma por demás notoria, la afluencia de público en la segunda rueda, y cerrando en serie de play offs y Liguilla, con aproximadamente trescientas y quinientas personas por noche, siendo el día de la Final sin dudas la jornada con mayor concurrencia, ya que casi ochocientas personas se hicieron presentes en el gimnasio del Club A. Universitario para ser testigos de la definición del campeonato en el juego que sostuvieron Chaná vs Universitario, donde posterior al mismo, el equipo “indio “ Chaná se quedara con el título de bi campeón “Salteño”

Po eso decimos que el público también jugó su partido, y merece un párrafo aparte en lo que fuera el gran cierre de la temporada del Fútbol Sala local. Cuando se organizan, y se presentan buenos espectáculos, el público siempre acompaña, y esta vez no fue la excepción, así de simple.

DANIEL SILVEIRA