En el fin de semana que pasó, para jugarse la quinta fecha de la primera rueda a nivel de la Liga Sénior y en el caso de la Divisional «A», la ratificación a la cuenta de San Isidro «B» que suma un puntaje perfecto: de 15 puntos afrontados, todos ganados, pero además con otro aspecto significativo, desde el momento que es el más ejecutivo de todos.

En tanto, son tres equipos los que sostienen la condición de invicto. Al puntero, hay que sumarle Ceibal «A» y River Plate, que en la fecha pasada empataron 1 a 1 en el Parque Rufino Araújo, siendo superados por La Cafetera que en la tabla, que se quedó transitoriamente con la primera colocación.

Es del caso desde

EL PUEBLO, pasar revista a la tabla general si de la «A» del Sénior se trata: San Isidro «B» primero con 15 puntos, La Cafetera 12, Ceibal «A» y River Plate 11, Salto Uruguay y La República 10, Unión Don Atilio y Albion 8, Santa Rosa y Deportivo Retiro 6, San Isidro «A» 5, Colonia 18 de Julio y Sud América 4, Saladero y Deportivo Salto 1, Cerro 0.

PACTANDO LA QUE VIENE

El próximo para jugarse la sexta fecha. Saludable la continuidad en la Liga Sénior, desde el momento que no se ha producido ninguna suspensión. En la fecha que viene los juegos entre La República vs Colonia 18 de Julio; San Isidro «A» vs Cerro; La Cafetera vs Sud América; Unión Don Atilio vs Remeros «A»; Deportivo Retiro vs Ceibal «A»; Saladero vs Santa Rosa; River Plate vs San Isidro «B» y Salto Uruguay vs Albion.

Por lo lejos la resonancia mayor apunta al partido que sostendrán en el Parque Carlos Ambrosoni, River Plate ante el líder exclusivo.

Más allá de la sexta que se jugará, no está demás apuntar a la séptima fecha. Cuestión de palpitaciones en el tiempo inmediato: Unión Don Atilio vs La República; Sud América vs San Isidro «A»; Colonia 18 de Julio vs La Cafetera, Cerro vs Remeros «A»; Santa Rosa vs River Plate; Ceibal «A» vs Salto Uruguay; Saladero vs Albion; San Isidro «B» vs Deportivo Retiro.