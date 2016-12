La ONU alerta sobre la desaparición de cientos de civiles que huyen de los dos bandos en Alepo.

Acorralados en ocho de los 40 distritos orientales de Alepo que controlaban hasta hace apenas dos semanas, entre 8.000 y 10.000 rebeldes sirios resisten aún el asalto final del régimen. Los insurgentes han perdido ya el 85% del territorio que conquistaron en 2012 en la ciudad frente a las fuerzas gubernamentales, que avanzan de forma arrolladora con apoyo aéreo y de artillería. Más de 100.000 civiles siguen atrapados tras la línea del frente. La ofensiva redujo su intensidad durante la noche del jueves, pero, en contra de la promesa hecha por Rusia a la comunidad internacional, se intensificó en la tarde del viernes.

Ni el régimen ceja en su empeño de reconquistar toda la ciudad ni los rebeldes parecen dispuestos a retirarse para evitar una hecatombe.

Desde que el Ejército de Damasco, apoyado por la aviación rusa y por milicias chiíes de Irán, Irak y Líbano, lanzó la ofensiva el pasado 15 de noviembre han muerto 409 civiles, entre ellos 45 niños, en los barrios del este de Alepo dominados por la oposición, y otros 113, de los que 35 eran menores, en el sector occidental bajo control del Gobierno, según confirmó sobre el terreno el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

EL ASAD DICE QUE LA GUERRA NO ACABA CON LA TOMA DE ALEPO

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había anunciado el jueves en Alemania una suspensión de las actividades militares del Ejército sirio en Alepo para permitir la evacuación de civiles. El Ministerio de Defensa ruso aseguró ayer en Moscú que más de 10.000 personas habían pasado desde la parte oriental de la ciudad hacia la zona gubernamental en las últimas 24 horas, pero ninguna fuente independiente lo confirmó. Lavrov espera poder reunirse hoy, sábado, en Ginebra con el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, para estudiar una posible tregua.

Los informes que llegan del Observatorio, de socorridas de la defensa civil y de periodistas locales que trabajan para France Presse en el este de la ciudad insisten en que los ataques aéreos no se han interrumpido y que la ofensiva terrestre gubernamental se ha redoblado en las últimas horas. Ante el temor a que se produzcan matanzas en la batalla final por Alepo, la Asamblea general de la ONU aprobó anoche una resolución en la exige un alto el fuego inmediato y el envío urgente de ayuda humanitaria a los civiles atrapados por los combates. A pesar de contra con el voto favorable de 122 países miembros frente 13 en contra y 36 abstenciones, el acuerdo de Naciones Unidas no tiene virtualidad si no va avalado por el Consejo de Seguridad, donde Rusia ha ejercido recientemente el veto sobre una propuesta similar.

En las calles del este de Alepo, mientras tanto, decenas de cadáveres siguen sin ser recogidos porque nadie se atreve a hacerlo bajo los continuos bombardeos. La comida y las medicinas hace tiempo que se acabaron. Muchos de quienes intentan huir desde el este hacia el oeste son retenidos por las milicias o apresados por las tropas del presidente Bachar el Asad.

Cientos de hombres sirios se encuentran desaparecidos después de pasar a áreas controladas por el régimen sirio en la localidad de Alepo y tras ser separados de sus mujeres e hijos, alertó hoy la ONU. «Recibimos informaciones muy preocupantes de que cientos de hombres han desaparecido tras cruzar a áreas controladas por el Gobierno» sirio, señaló el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

