El efecto movilizador que supone un año sin fútbol en la «A», «B» y «C». Directores Técnicos, Preparadores Físicos y restantes componentes, que tienen en el deporte un ingreso económico ciertamente significativo en no pocos casos. La suspensión de la temporada resquebrajó más de una economía familiar y no por nada algunos de ellos (los menos), impulsados a generar determinadas alternativas, «pero la torta tampoco da para todos».

Concreto es que a EL PUEBLO no faltaron voces en una dirección, «porque la parálisis del fútbol nos puso de cara a una dolorosa realidad. Hay que tener en cuenta que nadie firma un contrato de trabajo y lo nuestro es un trabajo»

QUEDANDO A LA INTEMPERIE

A partir de esta realidad zozobrante, es que uno de los objetivos de la Asociación Salteña de Entrenadores en el futuro, será la de analizar el relacionamiento con los clubes, con la dirigencia.

Se interpreta desde algunos lares de opinión, «que el fútbol salteño es amateur para una cosas sí y para otras cosas no». Concreto es que al suspenderse la temporada, los DT y los Preparadores Físicos no supieron de ningún tipo de derecho, desde el momento que no figuran en planilla; no aparecen registrados como funcionarios del club, por lo tanto sin margen legal para nada y lejos de obtener algún beneficio del Seguro de Paro.