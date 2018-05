Ferro Carril 2 – Huracán 2

Está bien el empate. La justicia repartió y no hubo bronca. Después de todo, no había derecho a la intolerancia por ese 2 a 2 que pasó. Porque Ferro Carril ratificó la regularidad, se quedó definitivamente con el primer puesto de la llave y sostuvo el invicto, mientras que Denis Ferreira volvió a exponer razones válidas. No solo por el doblete, sino porque a partir de su rotación, se abrieron callejones donde siempre Ferro es capaz de imponer lo que sabe y puede.

Y el hecho es que Huracán embolsó un punto que le permite asegurar el avance y dejar por el camino, la tenue ilusión de San José de Rincón de Valentín.

En el reparto de la justicia sin broncas, porque los dos asumieron control con desnivel, cuando ese desnivel llegó y los goles se fueron acumulando en la recta final. Bassadone alcanzó el 1 a 0 visitante y en los 14′ , Denis Ferreira se hizo estocada y gol. El tiempo con dos expulsiones más, después de aquel minuto 33′ en la recta inicial cuando el árbitro marcó el camino del vestuario para Andrada (H) y Pintos (FC).

EL DISLOQUE POR VERA

En esta gimnasia de variar el equipo de acuerdo a la circunstancia, Richard Usuca le concede chance de protagonismo a quienes no siempre la tienen. Por eso el ingreso de Vera en esa fracción complementaria, lo dotó a Ferro de mayor dinámica de llegada. El mismo Jorgeluis Vera que en los 21′ destrató opositores por derecha y el pase al medio para que Denis resolviera con el 2 a 1. Cuatro minutos después, la mano en el área de Ferro Carril. El juez que vio penal y Cosio que no supo de contemplaciones: chutazo al muere para el equilibrio final.

MÁS ALLÁ DE LAS EXPULSIONES

Dos en cada tiempo. Y pese a los jugadores de menos, el partido no se desnaturalizó. Los espacios que surgieron y el llenado ofensivo, a favor de las recetas de turno.

Ferro orilló la imposición definitiva: le faltó justeza en la resolución. Huracán fue articulador de contragolpes y hasta hubo sofocones en la trinchera de la franja. Más que sustancioso el trámite.

Porque además se pudo jugar sin complicaciones. El campo de juego lució bárbaro y los 120 milímetros perdieron por nocaut. ¡Se fueron por ese drenaje casi mágico!

La justicia después, repartió para que nadie encendiera broncas.

Ferro empató, sin saltearse el sentido de búsqueda utilitaria. Huracán fue más guerrero que táctico, y sacó desde sus entrañas, la influencia de piezas para el rescate.

La noche al cabo, concluyó en paz. Los dos pasaron de fase. Cumplimiento de misión, que le dicen. Cumplimiento a carta cabal.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-