(Segunda parte)

Hace algún tiempo realizamos la primera entrega de estos textos titulados El Retrato de Hoy, que se irradian los sábados alrededor de la hora 11 por Radio Libertadores. Va a continuación una segunda entrega, con reproducción textual de la lectura en radio.

Leído el 1/4/17: Y después hay gente que dice que por falta de tiempo no puede o no pudo destacarse en tal o cual cosa… Este hombre, de joven, trabajaba hasta doce horas por día como empleado de una tienda y luego, hasta altas horas de la madrugada se quedaba en el sótano de esa tienda estudiando guitarra. Y fue el más grande guitarrista, compositor y profesor de guitarra que dio Salto. Nació en calle Sarandí Nº 500, el 6 de diciembre de 1882. Pero llegó un tiempo en el que pudo instalar su propio comercio, fue en la intersección de las calles Uruguay y Treinta y Tres. Y allí tuvieron lugar veladas musicales y artísticas en general, de primerísimo nivel: participaban de ellas, entre tantos más, los escritores Yamandú Rodríguez, Alberto Semblat, los concertistas Miguel Llobet, Agustín Barrios, Juan Ángel Rodríguez… y no faltaban aquellos que conformaban la élite musical salteña del momento: Diez Plaza, Apa, Calamé. El apogeo de su fama como guitarrista está más o menos entre los años 1924-1928. Compone mucho en esa época y enseña. Funda su propia academia de guitarra y la llama con el nombre de su amigo, “Academia Agustín Barrios”. Los años siguientes lo encuentran viviendo en barrio Ceibal y comienza a aquejarlo una enfermedad que poco a poco irá quitándole dolorosamente las posibilidades de tocar la guitarra. Ha dicho el profesor Ramón Gómez Cruz, que “era tal su oído y memoria musical que no había partitura de época o pieza célebre que no supiera silbarla o canturrearla”. La muerte lo sorprendió en el año 1940. En su tumba, en el Cementerio Central, una placa colocada por alumnos suyos en mayo de 1951 expresa: “Al siempre recordado maestro salteño, espíritu superior de hombre y de artista”. El Retrato de Hoy es el de Luis Pasquet.

Leído el 25/3/17: Nació aquí en Salto el 5 de setiembre de 1927. Arquitecto, artista plástico, escenógrafo, docente; orgulloso se sentía siempre, de todo eso tanto como de ser socialista. Recorrió el mundo para mirar, para conocer y descubrir, para aprender y poder transmitir, pero también para llevar su propio mensaje artístico y su amistad, porque era muy proclive a hacer amistades, por dentro y por fuera del arte. Como tantos salteños que se han destacado en la plástica, tuvo como sus primeros maestros allá por el año 46 a José Cziffery y José Echave. Fue cofundador con Julio C. Zino de la Galería de Arte Estudio 2, y más adelante vendría Estudio 3. En Salto se desempeñó intensa y apasionadamente como artista plástico y como arquitecto pero además durante algunos años (entre el 55 y el 66) fue director de obras y director de planificación de la Intendencia Municipal de Salto. En 1980 se radicó en Montevideo. Ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura y en la Universidad del Trabajo. Las exposiciones de sus obras, tanto individuales como colectivas han sido tantas, en Salto, en Montevideo y en el exterior, que sería imposible enumerarlas. Lo mismo con los premios recibidos. Baste simplemente decir que recibió distinciones en varios Salones del Interior y Bienales de Salto y el Premio Morosoli de Plata en 2012 y que el año pasado, en 2016, Salto lo declaró Ciudadano Ilustre. En el año 2004 publicó con Leonardo Garet, el libro “Bares en lluvia” (poemas de Garet e ilustraciones suyas), un libro dedicado justamente a ese otro amor que tuvo: los bares. Fue socio Honorífico y Presidente de la Comisión Uruguaya de Artistas Plásticos. Hay quienes todavía pasan por calles Zorrilla y Belén, y en la esquina noroeste admiran una de las casa más pintorescas de la zona y quizás de Salto, una casa que fue suya, creada por él. Su apodo era “Ojito” y falleció anteayer, jueves 23 de marzo, en Montevideo, a los 89 años. El Retrato de Hoy corresponde a César Rodríguez Musmanno.

Leído el 8/4/17: Para no pocos entendidos en asuntos jurídicos, lo que dejó escrito esta mujer (sobre todo en artículos) y especialmente respecto a temas de Derecho Penal, Derechos Humanos y Derecho de Familia, es, por su calidad, material de permanente consulta. Fue ella misma, en vida, una permanente referencia. Ocupó cargos importantísimos en el Estado uruguayo, en años donde todavía era poco común que, hubiese mujeres en ellos.