Catorce ventanas de aluminio y once amoladoras, entre otras cosas

Catorce ventanas, once amoladoras y un sin fin de herramientas fueron robadas desde el interior de un depósito de una empresa constructora que está llevando a cabo una obra en la zona del barrio Artigas, los encargados de la misma se percataron de la situación ayer por la mañana cuando concurrieron a la misma.

La denuncia policial no se hizo esperar y ahora la Policía investiga en la zona quién puede tener esos elementos para la venta o colocados en alguna finca que ameriten ser investigados.

ROBO

Una persona mayor de edad se presentó en una Seccional Policial manifestando que el pasado domingo sobre las cinco y media de la tarde se ausentó de su casa ubicada en la avenida Benito Solari sin número en la zona del barrio Nueva Hesperides, quedando la misma sin moradores.

A la misma regresó alrededor de una hora más tarde donde se percató del forzamiento de la puerta principal de la finca y la falta de una mochila de tela de color azul, de un ventilador marca James de color negro, un cuchillo de 40 centímetros de hoja marca Macasol, un celular marca Nokia, color blanco, una garrafa de gas de 13 kilos, color gris, dos sillas plegables, una caldera eléctrica de 5 litros de acero inoxidable, un amoladora marca Golden, color naranja, la suma de $U 500, comestibles y herramientas varias. Investiga Unidad de Investigaciones.

OTRO

Una mujer mayor de edad se presentó ante la Seccional Policial manifestando que en la pasada jornada sobre las cuatro de la tarde se ausentó de la casa, que está ubicada en la calle 1° de Mayo al 800 en la zona del barrio Parque Solari quedando la misma sin moradores.

Pero al regresar un par de horas más tarde se percató de la rotura de la reja de la ventana y en el interior de la finca, supo que había un total desorden y la falta de un neceser de color fucsia, que contenía en su interior varios medicamentos, además de dos mochilas marca Zenit, una de color verde y la otra de color azul, también una cartera de color negra, una campera de nylon de color azul, un alhajero conteniendo varias joyas, dos planchas de pelo marca Gama, tres celulares uno marca Samsung modelo Galaxy J2 prime, otro marca LG y el restante marca Alcatel, un reel de pesca y dos camisetas deportivas marca Adidas. Investiga Unidad de Investigaciones.

EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN.

En otro caso, un sujeto mayor de edad se presentó ante la Seccional Policial manifestando que ayer sobre las 7:30 de la mañana, en un depósito perteneciente a una empresa constructora que está ubicado en la ex calle José G. Artigas entre calles Villagrán y Manuel Barreiro en la zona del barrio Artigas, se produjo el hurto de las siguientes herramientas: once amoladoras, 1 marca Neo, 3 marca Xcord y 6 marca Makita, cinco atornilladoras a batería, marca Stanley, una pistola para clavos, cinco sierras circulares, 1 marca Stanley y 4 marca Inco, diez taladros marca Stanley dos de ellos percutores, un roto-martillo marca Walt, tres lijadoras, dos para yeso marca Scort y el restante marca Wolden y ocho alargues de 20 metros de largo cada uno. Investiga Seccional Cuarta.

OTRA MÁS

En un caso similar un hombre mayor de edad quien se desempeña como encargado de una empresa de construcción denunció ante la Seccional Policial que sobre las diez de la mañana de ayer lunes, en una obra de construcción que está ubicada entre las calles 6 y 7 en las inmediaciones del barrio Artigas, constató el hurto de catorce ventanas de aluminio, 2 de ellas de tipo banderolas. Investiga Unidad de Investigaciones.