Básquetbol finales. Nacional (81) – Universitario (91).

Victoria “visitante”, anoche en el partido Nº1 de la serie final (al mejor de cinco) del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores.

Victoria justa y merecida del equipo de Universitario dirigido por la dupla Cuelho – Corbella en la noche de ayer, en un partido de trámite parejo, ante un notable marco de público en el gimnasio tricolor, y donde el primer juego de la serie queda en manos del equipo visitante, básicamente por lo que fuera su producción en los 20´finales. Sin dudas son estos partidos diferentes, de trámite cambiante, donde una decisión, puede cambiar un resultado. Un primer cuarto que lo termina ganando Nacional en cifras de 22 a 20, porque el tricolor local defendió en forma sostenida con una zona al hombre, tuvo reparto de goleo, y trabajó el partido en los primeros 10´ mejor que su rival en lo colectivo.

Universitario tuvo en el primer cuarto solamente al extranjero Blocker como su hombre más destacado, por momentos acompañado por su coterráneo Barfield, pero el resto casi no tuvo aporte, básicamente desde el goleo. El segundo cuarto también se cierra con victoria tricolor por 45 a 37, porque el local siguió con reparto de goles, aparecieron un par de “bombas” importantes más allá de los 6.75 por parte de Mariano Techeira y el propio extranjero Aaron Weaver, ante un rojo de la “U que le costaba bastante “romper” la última zona defensiva del tricolor, y donde nuevamente la dupla de extranjeros fueron los únicos que en este segundo cuarto aportaron goles para que su equipo solo quedara ocho puntos por debajo del local.

El tercero clave para Universitario, fue el cuarto del “quiebre” en favor del equipo “visitante”, que allí sí supo de buena defensa, juego colectivo sostenido, y buena lectura de juego en cada posesión.

En el tercero aparece la figura del extranjero Blocker en toda su dimensión, y acompañó Nicolás Lewis, no solo con buen aporte de asistencias, sino con un par de triples que abrieron diferencias en favor del rojo de la “ U”. El tercer “chico” se termina con el electrónico marcando 65 a 61 en favor del “rojo” visitante, y el último cuarto también interesante, intentó Nacional absorber la diferencia, pero el mejor juego de su rival, y básicamente su trabajo defensivo, impidieron que el tricolor pudiera lograr su “remontada” para ponerse en partido. Lo gana Universitario, y lo termina consiguiendo en forma justa y merecida, principalmente por lo hecho en el segundo tiempo, con un equipo que si bien no tuvo demasiada rotación desde la “banca” (tampoco la tuvo Nacional), supo en momentos claves sacar la diferencia, y luego mantenerla, así de simple, así de sencillo. Ahora se verán las caras nuevamente en el partido Nº 2 mañana martes en el gimnasio de Universitario, y allí será otra historia. Recordemos que la serie final es al mejor de cinco partidos, el futuro campeón deberá ganar tres, mañana se va la segunda, y la incógnita planteada de cara al futuro de la serie final, que hoy lo tiene al rojo de la “U “1 – 0 arriba, habrá que ver, esto recién comienza, falta bastante…hay que jugar.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2016

Campeonato “Salteño”: Categoría Mayores

Serie Final: (Al mejor de cinco)

Partido Nº 1

Escenario: Gimnasio de Nacional

Público: 500 personas

Árbitros: Gerardo Tagliani – Marcelo Alvarez – Sergio Rivero (Bien)

NACIONAL (81): Mariano Techeira 13, Luca Cattani 13, Ignacio Cardozo 11, Aaron Weaver 27, Andrés Da Costa 4. (Inicial), Maximiliano De Fino 10, Dionisio Rodríguez 2, Aurelio Borsani, Thiago Altamiranda 3. D. T: José L. Testa

UNIVERSITARIO (91): Eduardo Tauré 11, Nicolás Lewis 19, Jerel Blocker 28, Enrique Posada 1, Nathaniel Barfield 23: (Inicial), Luis Cuelho 9, Agustín López. D. T: Luis Cuelho – Ricardo Corbella

POR CUARTOS:

1º CTO: (N 22 – U 20), 2º CTO: (N 45 – U 37), 3º CTO: (N 61 – U 65), FINAL: (N 81 – U 91)

El mejor jugador de la cancha: Jerel Blocker

El mejor de Nacional: Aaron Weaver