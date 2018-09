Universitario (76) – Ferro Carril (75)

Victoria local de Universitario ante Ferro Carril anoche en cifras de 76 a 75, en el partido que abría la disputa de la primera fecha del torneo Clausura (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división.

Agónica victoria sobre el final de los dirigidos por Luis Cuelho, en el partido más parejo y atractivo en lo que se lleva jugado del campeonato. Parejo siempre, al primer cuarto lo gana la visita con un parcial de 22 a 17 con buen trabajo de Andrés Paulino y Ángel Caballero por el lado del “franjeado”. En el segundo cuarto Universitario ajusta su defensa, se vienen las variantes del entrenador bsucando las soluciones que el equipo no encontraba en cancha, pero los triples de Nicolás Lewis y Juan C. Díaz no bastaron para superar a un Ferro Carril que repartió el goleo, juego mejor en colectivo, y se fue al descanso con ventaja a favor de 42 a 39. En el tercero otra vez todo muy parejo, ambos cometiendo errores debido al apresuramiento en ofensiva, y el tercero cierra con ventaja visitante por 58 a 55. En el último la paridad también se mantuvo hasta el final, con un cierre realmente dramático, donde ambos se alternaban en el comando del scorer ofensiva tras ofensiva, y dentro de ese panorama, y trámite muy parejo, fue el equipo local quién estuvo más certero y ordenado, para quedarse con la, victoria ante un rival al cual había vencido de visitante en la primera fecha del Apertura ayer repitió el reojo de la “U”, y ahora el equipo dirigido por Luis Cuelho será uno de los punteros al cierre de la primera fecha, y a la espera de lo que suceda el próximo viernes con el juego entre Nacional vs Atlético Juventus.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018

Campeonato “Salteño”: “Sr. Ricardo Corbella”

Torneo Clausura: Primera fecha

Escenario: Gimnasio de Universitario

Público: 70 personas

Árbitros: Camilo Cunha – Eduardo Fernández

UNIVERSITARIO (76): Facundo Gérez 2, Eduardo Tauré 16, Juan C. Díaz 14, Antonio Núñez 10, Nathanael Rodríguez 3. (Inicial), Nicolás Lewis 27, Mateo Bordagaray 1, Dante Magnone 2, Santiago Real 1. D. T: Luis Cuelho

FERRO CARRIL (75): Javier Cardozo 13, Ángel Caballero 20, Luis Caballero 2, Andrés Paulino 14, Ricardo Lorenzelli 4. (Inicial), Federico Cámpora 5, Máximo Cerpa 3, Carlos Cuello 4, Agustín De los Santos 2, Gastón Ferreira 8. D. T: Atilio Lioma

POR CUARTOS:

1º CTO: (U 17 – FC 22), 2º CTO: (U 39 – FC 42), 3º CTO: (U 55 – FC 58), FINAL: (U 76 – FC 75)

El mejor jugador de la cancha: Nicolás Lewis

El mejor de Ferro Carril: Ángel Caballero