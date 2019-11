Ceibal (2) – Saladero (2)

Ceibal y Saladero empataron a 2 en el segundo partido play off (el de ida también había sido empate a 2) jugado anoche en el estadio Dickinson.

Los rojos se metieron en la Liguilla 2019 por llegar con la ventaja deportiva de mejor posicionado en la tabla acumulada.

El primer tiempo tuvo un trámite intenso, Ceibal tomó la iniciativa con la pelota, Agustín Suárez y Fabio Rondán se buscaron constantemente en ofensiva.

Pero fue Saladero el que pegó primero, a los 11’ Domingo Ramírez habilitó a Gastón Barrientos que definió bien ante la salida del golero Hernández, para estampar su sello en el partido.

A los 23’ Malinosky ensayó un potente remate de afuera del área que exigió la estira del golero Cardona que sacó la pelota lejos de su arco.

Llegó la lesión de Robert Rodríguez y el ingreso de Sebastián Farías que fue una pieza clave en el gol del empate ceibaleño.

Sobre los 38’ Farías le filtró una buena pelota a Suárez quién sacó el centro a la cabeza de Fabio Rondán que con un buen frentazo estampó el empate.

En el complemento a los 9’ Farías incursionó en el área saladeril pero estuvo atento el golero Cardona que le cerró el arco. Una chance clara tuvo Darío Rondán a los 12’, pero no le entró bien a la pelota.

Una para Saladero a los 16’ de pelota parada, remate de Píriz que se perdió apenas arriba del horizontal. El técnico Henry Píriz buscó con el ingreso de Matías García, tener más llegadas en ofensiva.

A los 28’ llegó el segundo gol para Ceibal, jugada inicial de Agustín Suárez que terminó con un centro medido esta vez a la cabeza de Darío Rondan que desvió bien la pelota colocando lejos del alcance de Cardona.

A los 49’ el árbitro Marcelo Izaguirre sancionó penal a favor de Saladero tras una mano en el área ceibaleña, a los 50’ Domingo Ramírez cambió penal por gol con una buena definición ante el golero Hernández.

El partido terminó empatado y la clasificación fue para Ceibal que llegaba con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la tabla del acumulado. Vaya un capítulo de reconocimiento para Saladero que dejó todo en esta serie play off y se fue invicto, sabiendo que tiene buen material humano para el 2020.

JOSÉ LUIS TORIANI

Así pasó

Campo de Juego: Ernesto Dickinson.

Árbitro: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: Enrique Kuroswski – Marcelo Díaz.

CEIBAL (2): Alfredo Hernández, Braian de los Santos (Gastón Trindade), Darío Rondán, Pablo Malinosky, Franco Rivero, Charly Cabrera, Fabricio Añasco, Robert Rodríguez (Sebastián Farías), Agustín Suárez, Emiliano Maciel (Enrique Rosa Pintos), Fabio Rondán.

DT: Rubén González.

SALADERO (2): Agustín Cardona, Gonzalo Arrieta, Agustín Rodríguez (Tabaré González), Matías da Silva, Hugo Costa, Hugo Muñoz, Daniel López, Nicolás Tomás (Matías García), Gastón Barrientos, Juan Píriz, Domingo Ramírez.

DT: Henry Píriz.

Goles: 1T 11’ Gastón Barrientos (S), 38’ Fabio Rondan (C). 2T 28’ Darío Rondán (C), 50’ Domingo Ramírez de penal (S).

Expulsados: 2T 30’ Hugo Costa (S), 50’ Daniel López (S).

El mejor jugador de la cancha: Darío Rondán.

El mejor jugador de Saladero: Domingo Ramírez.