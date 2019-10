Hoy se reúne el Consejo de Liga, y fija detalles para el cierre de play offs

En la jornada de hoy jueves a la noche se estará llevando a cabo la reunión semanal del Consejo de Liga del Fútbol Comercial, donde posterior a tratar temas de orden, ya se procederá a la fijación de los detalles fijar los detalles para lo que será la definición de la serie de play offs a jugarse (sí el clima lo permite) el próximo día sábado 19 del corriente en las canchas del Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)Tal cómo informábamos oportunamente en éstas páginas, dicha serie de play offs (al mejor de dos) inició el pasado sábado con la disputa de los partidos N.º 1, este próximo sábado se completará la misma, y posterior ya se podrá conocer a los cinco equipos clasificados, los que restan para completar el exagonal final de Liguilla, sabiendo que el actual bi campeón Deportivo VJ espera, por haber sido el ganador de la tabla General y/o Acumulado una vez finalizada la fase regular de competencia (llámese primera, y segunda rueda). Ahora, una vez finalizada la instancia de play offs , de allí saldrán los cinco equipos restantes, los que luego disputarán la Liguilla final por el campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial temporada 2019.

Cómo se definen los los play offs

Si nada pasa…los ganadores seguirán

Habrá que ver, según lo reglamentado en reunión del Consejo de Liga previo al inicio de temporada, en esta serie de play offs, instancia que están disputando aquellos equipos que se ubicaron del segundo, al undécimo lugar al cabo de la fase regular, donde se están cruzando 2º vs 11º, 3º vs 10º, 4º vs 5º al mejor de dos partidos, donde los items para clasificar son, primero puntos, luego ante igualdad define el saldo de goles, y por último de persistir la igualdad, será la ventaja deportiva de aquel equipo que hubiese finalizado por encima de su rival en tabla de posiciones en el Acumulado quién defina al ganador de cruce respectivo.

Por eso nos parece que sí nada pasa (esto es fútbol), los equipos ganadores de los partidos N.º 1 llegarán al segundo compromiso con chance inmejorable de clasificación, y en nuestra opinión, de registrarse partidos con trámite normal en cancha, los ganadores del pasado sábado serán lo que acompañen a Deportivo VJ en la definición de Liguilla, así de simple.

Casi definido…pero hay que jugar

Y sin dudas esto es así, porque debido a la reglamentación vigente para la instancia de play offs (ver líneas más arriba), queda muy claro que los ganadores de los partidos N.º 1, los que a su vez justamente son los están por encima en tabla de posiciones (Acumulado) de sus rivales de turno en cada cruce, con solo un empate en los partidos N.º 2 estarán asegurando su “casillero” en el exagonal final de Liguilla. Dicho esto, toda la chance par los equipos de Minervine, La Cafetera, Más Color Pinturas, La República, y Nuevo Uruguay, que de no suceder nada fuera de lo normal, nos parece serán los que acompañen al Deportivo VJ en la próxima Liguilla final por el título de mejor del Fútbol Comercial en la presente temporada.

Resultados partidos Nº 1

Minervine (5) – Villa España (2)

La Cafetera (3) – La Mecánica (1)

Más Color Pinturas (1) – La Academia (0)

La República (3) – Vértigo (1)

Nuevo Uruguay(3) – Bamasol (1)