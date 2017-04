Selección Sub 18 de Salto

En forma lenta y si se quiere hasta tranquila, la selección juvenil de Jorge Noboa y el Profesor Emanuel Priario, comenzó los trabajos de lo que será la última semana de entrenamientos antes de afrontar el duelo final que será el próximo domingo en Rosario (Colonia)

Teniendo en cuenta el resultado del primer encuentro jugado aquí en Salto, que a Salto le sirven dos de los tres resultados que tiene un partido de fútbol y el piso algo pesado en el recinto del escenario de la chacra Santa María, es que ayer se comenzó con trabajos físicos y muy suaves.

AUSENCIAS

Todavía es temprano para hablar del equipo que saldrá a buscar el titulo, pero si hay que tener en cuenta las ausencias de Octavio Apatie por 5 amarillas, Franco Orihuela y Pablo Saldaña lesionado, más los tres que anotamos ayer que habían sido expulsados en la final ante Florida y sancionados por el resto del torneo.

VIAJAN EL SÁBADO

Como lo han hecho en anteriores oportunidades y cuando se viaja lejos, la delegación estará partiendo rumbo a Rosario el día sábado saliendo a las 15 horas desde la Chacra de la familia Noboa.

Si bien ayer no estaba conseguido el alojamiento, se asegura que no habrá problemas ya que si no hay lugares para 30 personas en Rosario, hay localidades linderas que pueden solucionar esa situación.

SIN DIFERENCIA de GOLES

Ya lo anotamos pero vale reiterarlo, en estos casos de final no se toman en cuenta la diferencia de goles que se hayan podido marcar ya sea como local o de visita. La titulación se definirá POR PUNTOS logrados en los dos encuentros.

Por lo tanto, Salto va a Rosario (Colonia) el próximo fin de semana con la ventaja de los 3 puntos logrados aquí en el Dickinson. Eso hace que los juveniles que dirige Jorge Noboa con una nueva victoria o tan solo empatar se estarán clasificando campeones del interior.

Colonia tendrá que ganarle a Salto por cualquier diferencia para ir a definir por la vía de los tiros penales el titulo del interior en esta categoría. Vale reiterar que no habrá alargue ni tercer encuentro. Si llega a ganar el equipo “rojo” luego de los 90 de fútbol, se va directo a los penales sistema FIFA. ¿queda claro?.

>CEIBAL FEMENINO QUIERE

Desde el club Ceibal se nos informó que se estudia la posibilidad de inscribirse para participar del torneo de fútbol femenino que organiza OFI y que comenzará el próximo sábado 20 de Mayo.

Los “rojos” tienen tiempo para inscribirse hasta el próximo lunes 24 del corriente.