Automovilismo

El inicio de la temporada 2020 del Salto Automóvil Club que estaba pactado para el próximo fin de semana fue postergado como comunicamos oportunamente en

EL PUEBLO, en principio para los días 25 y 26 de abril dependiendo de los que anuncie el MSP al respecto del Coronavirus.

Desde el SAC hay buenas expectativas en cuanto a la temporada ante la buena cantidad de autos que se sumaron para participar de la Turismo Pista SAC.

En la nota que compartimos con Luz Marina Favier días pasados hizo referencia a esa buena noticia para la categoría TPS.

«Las expectativas son muy buenas ya que el TPS sigue sumando autos, ya tenemos 27 confirmados para la primera fecha y 3 más que llegarán para la segunda. Sin dudas una categoría con 30 autos es un verdadero logro en la situación del automovilismo actual», nos decía Favier.

«Será la categoría más numerosa del país. Pero además el crecimiento no ha sido solo en cantidad sino también en el desarrollo de los autos», puntualizaba Favier.

NO SE CORRE EN FÓRMULA SAC

También expresó que será la única categoría del SAC en carrera, ello ante la poca convocatoria que hubo para la Fórmula SAC.

«El campeonato comenzará únicamente con la categoría Turismo Pista SAC (TPS), dado que la Fórmula SAC no ha logrado convocar aún la cantidad de participantes necesaria, en tanto la categoría pick up continua en formación».

COMUNICADO DE POSTERGACIÓN DE LA PRIMERA FECHA

El Salto Automóvil Club (SAC) comunica la postergación de su actividad programada para los días 21 y 22 de marzo debido al coronavirus, desde la directiva del SAC se hacen las siguientes consideraciones:

*Considerando la situación que se vive por la propagación mundial del Coronavirus, que ha determinado que ya se tomaran determinadas medidas a nivel nacional, a las que seguramente seguirán otras.

*Qué más cerca de la fecha fijada para la disputa de la misma, será más difícil la postergación de los servicios contratados para el evento.

*Que es nuestra prioridad preservar la salud de todos los involucrados y contribuir a la prevención ante el avance de este flagelo.

*Se ha resuelto postergar la 1ª fecha fijada para el 21 y 22 de marzo en el Polideportivo Ciudad de Mercedes.

La misma se realizará – de solucionarse la actual situación- el 25/26 de abril, reprogramándose oportunamente la fecha faltante.