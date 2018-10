La noche suele ser esencialmente mágica, cuando un hecho tiende a remarcarlo. O la impregna de estímulos, y de gratitudes también. Porque ROBERTO «Pimienta» FERNÁNDEZ no solo fue equipier, masajista, kinesiólogo o la función que fuese, sino UN AUTÉNTICO AMIGO DE TANTOS DEPORTISTAS SALTEÑOS POR EL SENTIDO DE SU SOLIDARIDAD SIEMPRE.

Desde ayer, el salón multiuso inaugurado en el Parque Dickinson, otrora la vieja cantina, recoge el nombre de «Pimienta», alarde desde el fútbol para que se haga justicia con un inolvidable como él. Roberto falleció el 12 de mayo de 2016. La secretaria de la Liga, Berta Gómez (vital impulsora del proyecto), apuntó en esa dirección: rescatar a «Pimienta» y perpetuar su nombre.

RAZÓN DE INICIO

Sumándose los neutrales de la Liga, los integrantes de los Cuerpos Técnicos de las selecciones Sub 14 y Sub 15, padres y madres de los futbolistas, Jorge Noboa el entrenador de los mayores, el Consejero de OFI Héctor Coronel, como asimismo de Walter Fernando Guglielmone (hermano de Edinson Cavani) notándose la ausencia de la mayoría de delegados tanto de la «A» como de la «B» y «C». Pero ello no le quitó resonancia al logro ni brillantez a la secuencia promovida.

Para Berta Gómez, «es tan solo el inicio de más proyectos que vendrán. Nos alegra que hemos conquistado este espacio a favor de quienes lo van a usufructuar. No tenemos dudas de la necesidad que había y que a partir de la voluntad y sobre todo la decisión, es posible encontrar este tipo de respuesta».

COMO TANTAS VECES

Para la mención igualmente, la asistencia de los familiares directos de Roberto Fernández. Tras palabras alusivas al momento, estreno de hecho por parte de los planteles Sub 14 y Sub 15 de Salto. Los juveniles compartieron el momento de confraternidad en el flamante salón.

Después de todo, a ese 4 de octubre de 2018, habrá que registrarlo en la historia de la Liga. Y noche mágica si lo fue, con «Pimienta» en el corazón del fútbol otra vez. Como tantas veces…