Preselección confirmada, ahora son veintidós, luego quedarán catorce en la lista definitiva de cara al campeonato Sudamericano de diciembre en nuestro país

El técnico Diego D’ Alessandro dio a conocer la lista de veintidós (22) jugadores juveniles que pelearán un cupo entre los catorce (14) definitivos para defender a la selección uruguaya en el campeonato Sudamericano Sub 20 de fútbol sala que se desarrollará en el mes de diciembre aquí en nuestro país.

Con la inclusión de nombres que fueron observados por el entrenador en el Campus de captación realizado en nuestra ciudad de Salto en su momento, el profesor D´Alessandro comenzará los entrenamientos esta misma semana. En la jornada de ayer martes el grupo trabajó entre las 18.00, y a 20:30 horas, y hoy miércoles hará lo propio en el horario comprendido entre las 19.00, y 21.00 horas, ambos días en el Complejo Deportivo del Instituto Tecnológico Superior (UTU-ITS).

Los jugadores citados son los siguientes:

Juan Rodríguez (Peñarol), Facundo Rodríguez (Peñarol), Ignacio Perdomo (Old), Juan Rafuls (CBR), Martín Aldave (Old), Nicolás Quintana (Peñarol), Guillermo Marchese (CBR) Ezequiel Leizagoyén (Old), Ignacio Bermúdez (Old), Ignacio Oper (CBR), Manuel Tangari (CBR), Yhordi Segui (Nacional), Agustín Robinson (Salto), Juan Torres (Old), Luciano Cosentino (Malvín), Juan Manuel Bermúdez (Paysandú), Sebastián Gadea (Dolores), Nicolás Martínez (Peñarol), Claudio Tejera (ITS), Santiago Moreira (Nacional), Lucas Vera (Old) y Sebastián Prunell (Nacional).