Otro salteño formando parte de un equipo argentino de primera división en 2019

El de Ángelo Gabrielli era uno de los contratos que Liverpool pretendía renovar para 2019, pero no pudo, en la jornada de ayer viernes, el club anunció en forma oficial que el salteño, marcador de punta por derecha, ya era jugador del equipo de Newell’s Old Boys de Rosario (R.A)

El ex Fénix llegó a filas “negriazules” a fines de 2017 por un año y en su pasaje por el club aportó cuatro goles en 32 partidos, siendo titular en 31. Además recibió siete tarjetas amarillas y una roja y fue el tercer jugador con más minutos jugados (2.718) después de Jorge Bava (3.029) y Sebastián Cáceres (2.878).

El ex Fénix, que cumplió 26 años en setiembre, no tendrá en principio compañeros uruguayos en Newell’s, equipo que marcha 13.º en la Superliga argentina con 18 puntos en 15 fechas. «Nacido hace 26 años en Salto, Uruguay, Ángelo Gabrielli se desempeña como lateral derecho y llega procedente del Liverpool del país oriental en condición de libre. El acuerdo entre el futbolista y la institución consiste en un vínculo por un año y medio (hasta junio de 2020), quedándose Newell’s con un 40% del pase en caso de una futura venta», informó Newell’s.