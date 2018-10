Desde hace tiempo varios trascendidos de prensa vinculan al salteño Alejandro Domostoj, exprosecretario de la Intendencia de Salto durante la gestión de Ramón Fonticiella y excandidato a diputado por el Partido Socialista, donde militó durante muchos años desde su juventud, llegando a ser el Secretario de Organización de ese sector político, cargo por demás importante dentro del mismo, con el diputado Fernando Amado, quien se excluyó del Partido Colorado y busca formar una coalición de izquierda batllista con otros actores como lo son Pablo Mieres, Esteban Valenti y José Franzini Batlle.

Si bien desde hace varias semanas se viene hablando del tema, cuando ayer el diario El País de Montevideo anunciaba que Domostoj ingresaba en el acuerdo, el mismo se encargó de desmentir la noticia por su cuenta personal de la red social Facebook. “En esta nota del diario El País de hoy se dice “Los colorados Fernando Amado, José Franzini Batlle, bisnieto de Batlle y Ordónez, además de los exdirigentes frenteamplistas, Esteban Valenti, Selva Andrioli y Alejandro Domostoj entrarán en el acuerdo electoral”. Y en la misma aparición dijo “Deseo aclarar 2 cosas: 1) No me considero “ex frenteamplista”. 2) No he mantenido por el momento ningún diálogo referido a la incorporación a dicho espacio. Dicho esto, debo reconocer sí que me parece muy positiva la gestación de un espacio de estas características, aunque hay que ver finalmente cuáles son los pilares que lo sustentan y que dicho espacio sea una verdadera bocanada de aire al sistema político uruguayo y no más de lo mismo. Algo similar pienso de la candidatura de Mario Bergara en la interna del Frente Amplio, hay que ver”. “También es verdad que desde hace un tiempo hemos mantenido interesantes intercambios con Fernando Amado, dirigente que cosecha mi simpatía por su actitud honesta, ética y de reivindicación de valores socialdemócratas, que inspiraron a José Batlle y Ordóñez y a Don Emilio Frugoni, dos faros de la construcción política, democrática y social del Uruguay; ambos olvidados por sus respectivas colectividades”. “Obviamente que no voy a caer en ese lugar común tan de moda de demonizar al medio de prensa o sumarme a la estúpida campaña de penalización de las noticias promovida por un senador del FA. Se trata de un relato con un pequeño error que siento la necesidad de salvar y nada más”, escribió Alejandro Domostoj.