El Campeonato Salteño Femenino de baby fútbol comenzará hoy domingo 13 de setiembre, se jugará en dos canchas Peñarol y Fátima y en dos categorías Sub 13 y Sub 16. Los partidos:

Cancha de Peñarol

14:00 hs. Peñarol – La Blanqueada Sub 13

15:25 hs. Peñarol – Hindú Sub 16

16:50 hs. Remeros – Nacional Sub 13

18:15 hs. Remeros – Nacional Sub 16

Cancha de Fátima

14:00 hs. Ceibal – Sud América Sub 13

15:25 hs. Ceibal – Libertad Sub 16

16:50 hs. Chaná – Universitario Sub 13

18:15 hs. Chaná – Universitario Sub 16