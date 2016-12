El boxeador salteño Jorge Eduardo Rodríguez Olivera, «La Perla Negra» empató en Suiza ante el macedonio Agron Dzila en un combate que se realizó en la velada celebrada en Kursaal, Berna. Dos tarjetas fueron empate en 76 y la restante fue perdida por 79 a 73.

En su cuenta de facebook Rodríguez manifestó minutos después de finalizada la pelea: “bueno gente qué decir, esta vez nos jugó en contra ser visitantes me dieron empate donde en el quinto round casi la llevamos por KO, bueno estoy bien y gracias por su aliento”.

BOXEO: RESULTADOS

DE LA 3ª FECHA DEL

NACIONAL

La 3ª fecha del Campeonato Nacional de la FUB se realizó en el Club Colón, la velada contó con cinco combates por campeonato, dos exhibiciones y un buen marco de público. El campeonato continuará en enero y febrero del próximo año.

Braulio Ferreira (Plaza Colonia) vs. Richard Mulatieri (Maroñas)

Fallo: ganador Ferreira por K.O.T. en el 4to.Round.

Santiago Zanetti (Goes) vs. Javier Gargano (Claudio Box)

Fallo: ganador Zanetti decisión unánime.

Brayan Pintos (Continenta) vs. Leandro Fernández (Maroñas)

Fallo: ganador Pintos en decisión unánime.

Mathias Mora (Sanjobox) vs. Arnold Thiebaud (Plaza Colonia)

Fallo: ganador Mora en decisión unánime.

William Mac Eachen (Maroñas) vs. Felipe Flores (Futuras Promesas)

Fallo: ganador Mac Eachen en decisión unánime.