Mundial de Lituania, la selección uruguaya retomó los entrenamientos

Sin dudas un rumor que suena muy fuerte en la interna del grupo pre seleccionado “celeste”, que de confirmarse sin dudas sería un hecho destacado, y que pondría total justicia con lo que ha sido la trayectoria del salteño Juan I. Custodio en esta disciplina Fútbol Sala. No hay nada oficial ni confirmado, porque primero habrá que aguardar la nómina definitiva del Profesor Diego D´Alessandro, y luego si el rumor se confirma lógicamente. La selección uruguaya de Futsal retomó los entrenamientos el pasado jueves 2 de enero de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

Casi sin tiempo para descansar, y luego de un diciembre relativamente tranquilo, donde se coordinaron trabajos físicos puntuales para los jugadores que no disputaban finales, y de un algún entrenamiento grupal puntual, enero se vendrá con todo para el grupo seleccionado. Diecinueve jugadores convocados por Diego D’Alessandro trabajarán intensamente para pelear un lugar dentro de los catorce que conformarán el grupo definitivo para disputar la Eliminatoria en Brasil. La noticia que nos llega desde la capital, nos hacía saber que de confirmar su presencia en la lista definitiva, el salteño Juan I. Custodio tendría gran chance de ser el capitán “celeste” en esta próxima Eliminatoria, aspecto y reconocimiento merecido, para el salteño, referente de la disciplina a nivel país, y que se destaca por ser uno de los jugadores que más veces vistió la camiseta de nuestra selección hasta el momento.

La “celeste” entrenará los primeros tres días (2, 3 y 4) a las 21:00 en el Polideportivo de Nacional. Descansará 5 y 6 para luego hacer dobla horario el día 8 y solo por la mañana el 9. Eso lo programado hasta ahora, así como la confirmación de tres amistosos en Asunción el 14, 16 y 17 ante la selección paraguaya. Aún no se conocen los grupos ni el fixture del torneo clasificatorio, que irá del 1º al 8 de febrero en Carlos Barbosa y otorgará cuatro cupos para el Mundial de Lituania 2020.

Los jugadores convocados:

Mathías Fernández, Juan I. Custodio, Nicolás Martínez, Federico Fedele, Agustín Luna, Maximiliano Navarro (Peñarol), Yhordi Segui, Joaquín Varietti (Nacional), Luciano Cosentino, Daniel Laurino (Malvín); Gabriel Debat, Fabricio Fernández, Manuel Tangari (Banco República), Christian Gaitán (Boston River), Rodrigo Cruz (Urupan), Agustín Sosa (Swequi United /Malta), Leandro Ataídes (Hebraica /Argentina), Ignacio Salgués (San Lorenzo /Argentina) y Xande De los Santos (Jaraguá /Brasil).