Horas después de presentar las listas, el Ejecutivo hizo llegar a esta corresponsalía la nómina de convocados por el entrenador belensero Roberto Miller para integrar las selecciones de Bella Unión en las categorías sub 18 y mayores. A nivel juvenil ya fueron citados jugadores de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, no así mayores que aún resta convocar a algunos player de estas localidades.

BELLA UNIÓN (ARTIGAS INTERIOR) CATEGORÍA SUB 18

De pueblo Baltasar Brum Mateo Lima (lateral) Santiago Silva (delantero).

De pueblo Tomás Gomensoro Anderson Medina (golero), Gian Silva (defensa), Gerardo Flores (volante), Gustavo Carballo (volante).

de club CLMC Robert Guedes (lateral), Pablo Meza (volante), Patrick Mendieta (delantero).

De club Cuareim Pablo Suárez (lateral).

De club General Rivera Braian Berneda (defensa), Rony Añasco (delantero).

De club Santa Rosa Nicolás Moraes (golero), Jorge García (defensa), Pablo Belén (volante), Facundo Panelli (volante), Claudio Idiarte (defensa), Yonathan García (delantero), Brayan Vianna (delantero), Bruno Moreira (delantero).

De club Uruguay Nahuel Márquez (defensa), Braulio Iribarren (golero), Gustavo Orellano (lateral), Facundo Almeida (volante), José Borges (volante) Matías Guimaraens (delantero).

BELLA UNIÓN (ARTIGAS INTERIOR) CATEGORÍA MAYORES

De club Cinecope Jorge de Cuadro (defensa), Carlos Díaz (lateral), Mauricio Antúnez (delantero).

De club CLMC Rafael Paiva (golero), Walter Priario (golero), Emiliano Alvez (defensa), Jefferson Olivera (defensa), Joaquín Dávila (lateral), Ángel Tonna (defensa), Bruno Mantuani (volante).

De club Huracán Nicolás Arbiza (delantero), Bruno Ruiz Díaz (delantero).

De club Santa Rosa Braian Zapirain (golero), Hernán Barros (defensa), Marcelo Colombo (defensa), Cristian Rosas (lateral), Antonhy Acosta (volante), Robert Fernández (volante), Diego Carballo (volante), Elvis Silva (Volante), Emiliano Maciel (delantero), Nahuel Machado (delantero), Luis Martínez (Santa Rosa).

De club Uruguay Yony Silveira (defensa), Miguel Márquez (volante), Jesús Barboza (delantero), Victor Zapirain (delantero).

Resta convocar a jugadores de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro.