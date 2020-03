«Hay que buscarle la vuelta. Estamos remendando. Viendo a dónde apuntar», al decir de Jorge Noboa a EL PUEBLO. Sucede que en la semana pasada cuando aún permanecía vigente el calendario de la Copa de OFI, desde el técnico y sus colaboradores inmediatos (Maximiliano Summers y Joaquín Burutarán), la búsqueda de un fin: suplir a medio equipo ausente para el juego de ida ante Canelones en el estadio «Eduardo Martínez Monegal».

Hay que tener en cuenta que frente a Río Negro en el Parque Dickinson en el último partido afrontado que determinó la consagración a nivel del Litoral Regional Norte, resultaron expulsados HÉBER EDUARDO MARTÍNEZ y ALEJANDRO «Pony» PINTOS.

Por acumulación de la quinta tarjeta amarilla no alistarán RICHARD TORIANI y PAOLO MARTÍN DANTAZ, mientras CARLOS ALBERTO VERA llegó a la cuarta y de principio el fin del mando técnico es no arriesgarlo de cara a la revancha. Por esa razón, la suma de ausentes podría elevarse a cuatro.

LOS PUESTOS CANTADOS

A esta altura de la situación se torna básicamente absurdo manejar una presunta composición del equipo titular salteño, para cuando el Campeonato del Interior pueda reiniciarse.

De todas maneras no faltan jugadores con la casilla asegurada. Repasemos. JORGE FLEITAS para el arco: JAVIER GÓMEZ, CHRISTIAN CAVANI, ELBIO CONTI, RICHARD RODRÍGUEZ, FABIO ANDRES RONDÁN, LUIS LEGUÍSAMO y EMILIANO MACIEL. Un total de ocho.

Hay que tener en cuenta que JAVIER GÓMEZ es de los aptos para volantear, por lo que en materia defensiva Jorge Noboa puede echar mano a BRAIAN ALMEIDA o JUAN DE LOS SANTOS, mientras que retrasar a EMILIANO AGUSTÍN MACIEL a la cuerda de volantes y proyectar al equipo titular a DENIS FERREIRA tampoco parece transformarse en una opción al margen de lo posible. A la luz de las ausencias, el DT reafirma la necesidad de conservar el lineamiento de continuidad en los entrenamientos de la selección.

Resta saber: se puede o no se puede.